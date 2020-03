Studio Artfex en Stereotronic brengen lichtshow op Grote Markt om zorgverleners te bedanken Kristof Pieters

23 maart 2020

09u20 26 Beveren Op de Grote Markt in Beveren was zondagavond een fraaie lichtshow te zien. In samenwerking met het gemeentebestuur willen Studio Artfex en Stereotronic, twee lokale bedrijven uit de evenementenindustrie, zo hun dankbaarheid uitdrukken voor alle zorgverleners en mensen die onze economie blijven ondersteunen.

Onder het motto ‘LightTheSky’ werden in heel wat steden en gemeenten lichtspektakels gebracht. “Deze actie was er in eerste plaats als steun voor mensen van de gezondheidssector”, zegt Geoffrey Oelbrandt van Studio Artfex. “Zij zijn de helden van de samenleving. Maar tegelijkertijd wilden we ook onze sector even in het licht zetten. Wij zijn bijzonder hard getroffen door de coronamaatregelen. De bedrijven die instaan voor de technische ondersteuning van televisieprogramma’s, concerten en evenementen lagen als eerste plat en zullen nog lang hinder ondervinden. De evenementen werden immers het eerst geannuleerd en zullen pas als laatst opnieuw mogen en kunnen opstarten. Onze sector is echter te onbekend om gehoord te worden omdat wij altijd achter de schermen aan het werk zijn.”