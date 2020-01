Studie naar betonrot in voormalig zwembad: “Eerst zekerheid over stabiliteit alvorens grote investeringen te doen” Kristof Pieters

03 januari 2020

01u03 0 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren heeft een stabiliteitsstudie besteld voor het voormalige zwembad in de Klapperstraat. Een reeks boringen moet uitsluitsel brengen of er nu al dan niet betonrot aanwezig is. Het oude zwembad werd intussen verbouwd tot een sporthal voor gevechtssporten en turnen. “We hebben met beperkte middelen een nieuwe bestemming aan het gebouw gegeven maar er dringen zich nu grote investeringen op en dus willen we eerst zekerheid”, zegt schepen van Sport Katrien Claus (CD&V).

Waar men vroeger baantjes kon trekken, wordt sinds anderhalf jaar op trampolines gesprongen en aan gevechtssporten gedaan. Door de bouw van het nieuwe zwembad De Meerminnen lag het oude zwembad in de Klapperstraat er ongebruikt bij. In plaats van de sloophamer er tegen te zetten, besloot de gemeente het complex een nieuwe bestemming te geven als sporthal. De verbouwing van het oude zwembad werd gedaan met een budget van nog geen 250.000 euro. De zwemkom zelf werd niet volledig opgevuld maar slechts deels dichtgelegd en doet nu dienst als theaterzaaltje.

Vochtproblemen

Op de meerjarenplanning is een budget van 1 miljoen euro uitgetrokken voor een grondige renovatie en het vervangen van de verwarmingsinstallatie. Maar vooraleer de gemeente dat budget vrijmaakt, moet er eerst zekerheid zijn dat het gebouw voldoende stabiel is. “Er zijn hier en daar vochtproblemen opgedoken en ook bij onze eigen diensten zijn er luidop vragen gesteld over de staat van het gebouw”, legt schepen Katrien Claus uit. “Daarom dat we een gespecialiseerde firma onder de arm hebben genomen die moet onderzoeken of er sprake is van betonrot. Dit is een fenomeen dat kan optreden bij zwembaden en het gebouw is intussen toch al 30 jaar oud. De schil is geen probleem. De structuur in baksteen is voldoende solide maar er moet eerst grondig onderzoek gebeuren naar de betonnen kuipen van het vroegere zwembad. Dat is namelijk de basis waarop het hele gebouw rust. Er zullen een reeks boringen gebeuren die uitsluitsel moeten brengen. We verwachten de resultaten eind januari.”

Volgens de schepen zijn de renovatiewerken in ieder geval broodnodig. “Het buitenschrijnwerk is volledig versleten. We hebben er voorlopig doeken voor gehangen maar dat is natuurlijk maar tijdelijk. Ook de verwarming is aan vervanging toe. De huidige dateert uit de periode als zwembad en is veel te groot voor een sporthal.”

Als de studie betonrot aan het licht brengt, zal er weinig anders opzitten dan het gebouw te slopen. “In dat geval zullen we een prefabstructuur moeten opzetten om de sportclubs te depanneren in afwachting van een nieuwbouw. We mogen echter niet te veel op de feiten vooruitlopen.”

Garantie

Of de studie niet beter eerder was uitgevoerd? “We hebben nu nog niet te veel geld geïnvesteerd in de ombouw van het oude zwembad en toch al bijna twee jaar dankbaar gebruik kunnen maken van de extra ruimte”, vindt de schepen. “Daarnaast is er ook nog een deel ingericht als vipruimte voor volleybalclub Asterix AVO maar dat heeft de club met eigen middelen uitgevoerd. Ook de realisatie van de theaterzaal in de oude zwemkom gebeurde vooral door eigen personeel en vrijwilligers van KET. Nu we grote werken moeten uitvoeren, willen we natuurlijk wel de garantie dat het gebouw nog een tijd kan meegaan.”