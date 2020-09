Sterke Sasha Weemaes laat zich gelden in Heistse Pijl Erik Vandeweyer

13 september 2020

10u09 0 Wielrennen Sasha Weemaes heeft met een sprint van de zuiverste soort de Heistse Pijl op zijn palmares mogen bijschrijven. De prof uit Melsele was in de laatste rechte lijn sneller dan Gerben Thijssen en Emiel Vermeulen. Voor de tweeëntwintigjarige Weemaes was het de tweede overwinning in zijn nog prille profcarrière. Eerder won hij ook al in Ruddervoorde.

Voor Sasha Weemaes komt de overwinning in Heist-op-den-Berg op een gunstig moment. “Ik vertel geen wereldschokkend nieuws, als ik stel dat corona geen gemakkelijk periode was voor wielrenners. Je moest veel trainen zonder één enkel doel. Ik hervatte de competitie met het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Daar moet je niet te veel over schrijven (lacht). Ik besefte dat het beter moest.”

Knap antwoord

Lang tobben over die ene gemiste kans hoefde Sasha Weemaes niet te doen. “Ik was begin september aan de slag in de Ronde van Hongarije. Daar bleek al snel dat ik de knop had omgedraaid. Het was lang geleden dat ik nog echt voor de prijzen had meegespeeld. In Hongarije kwam dat gevoel helemaal terug. Winnen zat er nog niet (Weemaes strandde op een degelijke vierde plaats, red.), maar het vertrouwen was terug.”

Met dank aan de ploeg

In de Heistse Pijl werd dat groeiend vertrouwen omgezet in een knallende overwinning. Sasha Weemaes reed op adrenaline. “Ik heb me geen zorgen gemaakt, toen er een groep van een twintigtal renners wegreed. Ze hadden nochtans bijna één minuut voorsprong. Ook de uitval van Jelle Wallays baarde me geen te grote zorgen. Het peloton kon hem steeds in het vizier houden en hij had wind op kop. Ik kon gewoon de perfecte sprint afwerken. De ploegmakkers hadden prima voorbereidend werk gedaan. Ik moest er enkel over waken dat ik niet te vroeg op kop kwam zoals dat in Hongarije was gebeurd. Een wringer zoals Caleb Ewan ben ik niet, het was gewoon ieder voor zich puur op de macht.”

Gooikse Pijl

Sasha Weemaes hoopt de goede lijn nog even te kunnen aanhouden. “Zondag is er de Gooikse Pijl. In het verleden hebben sprinters daar al vaak kansen gekregen. De bezetting mag de laatste jaren gezien worden. Vorig jaar stonden Sagan en Van Avermaet aan de start, nu zal Philippe Gilbert zijn wederoptreden maken in Gooik. Nadien volgt het Belgisch kampioenschap. Op het parcours in Anzegem zijn sprinters zeker niet bij voorbaat kansloos.”