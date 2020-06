Stellingbouwer Michel Van den Brande bouwt eerste terrastoren voor frituur ’t Patatje: “We kunnen zo hoog gaan als gewenst, the sky is the limit” Kristof Pieters

04 juni 2020

17u13 0 Beveren/Temse Stellingbouwer Michel Van den Brande, bekend van ‘The Sky Is The Limit’, heeft een oplossing bedacht voor het gebrek aan terrasruimte voor horecazaken de deuren heropenen: een ‘terrastoren’. Frituur ’t Papatje uit Beveren krijgt de primeur in onze regio. Uitbater Robby Aps pakte het zelf ook ondernemend aan want hij lanceerde met succes een oproep om de stelling te laten sponsoren door plaatselijke bedrijven.

Het idee is geniaal in zijn eenvoud: zet gewoon een verdieping bovenop je bestaande terras! “Ik draag de horeca een warm hart toe en iedereen weet dat ik zelf ook graag ga tafelen”, vertelt Michel. “Restaurants en cafés mogen eerstdaags de deuren heropenen maar wie weinig binnenruimte heeft, zit met een probleem. Niet iedereen heeft plaats om een groot terras te plaatsen. Zo kwam ik op het idee om stellingen te gebruiken om de terrascapaciteit te verdubbelen. We hebben het uiteraard voorgelegd aan mensen van de brandweer. Het idee is goedgekeurd mits we een brede trap van twee meter voorzien zodat mensen elkaar op veilige afstand kunnen passeren. Alle materiaal hebben we op stock. We hebben enkel moeten investeren in veilige relingen.”

Toelating nodig

Het ene terras doet dienst als zonnewering voor het andere terras. “En in principe kunnen we ook zo hoog gaan als we willen, the sky is the limit”, lacht Michel. “De enige beperking waarop we nu stuiten is de toelating van de stad of gemeente en daar wringt jammer genoeg vaak het schoentje. We onderhandelen momenteel met De Graanmaat voor een terrastoren op de Grote Markt van Sint-Niklaas en ook voor de Korenmarkt in Gent en Blankenberge is er interesse.” De stellingbouwer vraagt enkel een vergoeding voor de opbouw en afbraak. “Voor de huur vragen we slechts vijf euro per maand per twee vierkante meter. Het is dus aan kostprijs dat we deze service leveren.” Een eigen terrastoren kan men zo al krijgen vanaf 1.250 euro per maand.

Sponsoring

In onze regio is de primeur voor frituur ’t Patatje uit Beveren. Uitbater Robby Aps kreeg al toestemming van de gemeente om de terrastoren op zijn parking te zetten. “We gaan ongeveer 32 zitplaatsen hebben per verdieping”, legt hij uit. “We mochten met onze zaak wel openblijven voor takeaway maar in omzet zagen we toch een forse daling van bijna de helft tijdens de lockdown. Daarom dat we deze gok nu nemen en een terrastoren plaatsen.” Robby kwam zelf op het originele idee om sponsors te zoeken. “Ik heb een oproep geplaatst op facebook en de respons was enorm groot. De helft van de huur heb ik al terugverdiend door reclamebanners op te hangen aan de stelling. Van een drankenhandel mag ik gratis tafels en stoelen gebruiken. Zelf heb ik uiteraard ook geïnvesteerd. Zo is de hele toonbank voorzien van plexiglas. Normaal gezien zal zaterdag de bouw van de terrastoren starten. Nu nog opnieuw mooi weer en we zijn vertrokken.”