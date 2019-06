Start van fase 4 van de nutswerken op N70: opnieuw éénrichtingsverkeer Kristof Pieters

02 juni 2019

10u30 8 Beveren De nutswerken op de N70 gaan maandag 3 juni een nieuwe fase in. In deze fase wordt tot 28 juni gewerkt op de Grote Baan (N70) tussen de Schoolstraat en Sint-Elisabethstraat, de kruispunten uitgesloten. Verkeer op de N70 in de richting van Beveren blijft steeds mogelijk. Het verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Schoolstraat, Kalishoekstraat, Bruggravenstraat.

De dwarsingen van de N70 werden de voorbije weken volgens planning uitgevoerd. Vanaf maandag 3 juni start fase 4 van de nutswerken. Voor ongeveer 3 weken zal aan de pare zijde van de N70 gewerkt worden, aansluitend volgen dan de werken aan de onpare zijde N70

Van 3 tot 14 juni zal de Torenstraat afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer en kan men vanuit de Spoorweglaan enkel linksaf op de N70 richting Beveren. Wie van het zuiden van de N70 naar het centrum van Melsele wil met de wagen kiest best voor de Schoolstraat en Kalishoekstraat.

Van 17 tot 28 juni is de Spoorweglaan ter hoogte van de N70 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De zuidkant van Melsele is vanaf de N70 bereikbaar via Ijzerstraat of Snoeckstraat. Gedurende deze periode zal de linksaf beweging vanuit de Ijzerstraat naar N70 tijdelijk toegestaan zijn.

Fietsers en voetgangers krijgen doorgang via aangeduide oversteekplaatsen op de werf. De omleiding via de Schoolstraat en Kalishoekstraat is een lokale omleiding door woonwijken en verschillende schoolomgevingen. Doorgaand verkeer moet maximaal hoofdwegen volgen, dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren.