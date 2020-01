Stakingspiket bij chemiebedrijf Ineos Phenol, pas woensdag overleg Kristof Pieters

14 januari 2020

17u15 2 Doel Er wordt nog steeds gestaakt bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol in Doel na het ontslag van een ACLVB-vakbondsman. Dinsdag werd een stakerspost opgericht. Werkwillige bedienden mogen het chemiebedrijf wel in, maar de productie is nog niet opgestart. Woensdag is een overleg gepland tussen de directie en vakbonden.

Sinds donderdagavond is het werk neergelegd bij Ineos Phenol. De 160 werknemers staken nadat een afgevaardigde van de liberale vakbond ACLVB was ontslagen. Volgens de vakbond ervaren veel mensen het beleid als een schrikbewind. De bonden vragen niet alleen om het ontslag van de ACLVB-vakbondsman in te trekken maar sturen ook aan op het ontslag van de plant manager.

De directie ontkent dat het ontslag van de afgevaardigde te maken heeft met zijn rol bij de vakbond. De man, die al 20 jaar aan de slag is bij Ineos Phenol, lag wel al eerder in conflict met de directie. Een tiental jaar geleden stapte hij naar de rechtbank omdat het bedrijf onvoldoende feestdagen uitbetaalde. De rechtbank gaf hem gelijk, waardoor het bedrijf meteen alle werknemers moest compenseren, wat Ineos 2,6 miljoen euro kostte. De directie blijft intussen onvoorwaardelijk achter de plant manager staan. Woensdag volgt er een nieuw overleg over de kwestie. In tussentijd wordt er verder gestaakt. Er is wel voldoende personeel aanwezig om de veiligheid te garanderen.