Staking bij Ineos gaat verder, overleg afgesprongen Kristof Pieters

20 januari 2020

15u12 2 Doel De staking bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol in Doel gaat verder. Een overleg afgelopen vrijdag leverde niks op. Maandagochtend was er een solidariteitspikket.

De staking bij Ineos Phenol brak uit op 9 januari na het ontslag van een ACLVB-vakbondsman. De vakbonden zaten vrijdag samen met de directie maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord. De vakbonden vragen dat het ontslag ongedaan wordt gemaakt of een bijkomende compensatie tot aan het wettelijk vervroegd pensioen. Daarnaast willen ze ook een andere managementstijl met meer respect voor de werknemers en het sociaal overleg in al zijn aspecten. “De directie heeft ons medegedeeld dat zij op het eerste punt niet wenste in te gaan en dat dit onbespreekbaar was voor hen”, laat het gemeenschappelijk vakbondsfront weten. “Hierop zijn de besprekingen afgesprongen. De staking gaat dus verder.”

Solidariteitspikket

Maandagochtend was er tussen 6 en 9 uur een solidariteitspikket waarop ook andere werknemers uit de chemiesector hun steun konden betuigen.

Bij Ineos Phenol wordt benadrukt dat ze nog altijd hoopvol zijn voor een oplossing. “Maar op het ontslag kunnen we niet terugkomen”, zegt woordvoerster Nathalie Meert. “Daar is voldoende over nagedacht en het is ook ruim beargumenteerd. De bijkomende vergoeding voor de ontslagen werknemer vinden we niet billijk. Er is namelijk al een aanzienlijke som betaald.”