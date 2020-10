Spreuken in straatbeeld moeten glimlach op gezicht toveren Kristof Pieters

01 oktober 2020

15u13 0 Beveren Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ zijn in Beveren een heel aantal spreuken aangebracht op etalages van winkels en ramen van openbare gebouwen. Het initiatief kadert in de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bedoeling is dat voorbijgangers even stil staan bij de fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en opmerkelijke quotes.

Met de actie wil men in de eerste plaats het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken. “Omdat we er nog altijd te veel over zwijgen, terwijl praten net een deel van de oplossing is”, zegt Ellen Bocklandt van het Sociaal Huis. “Niet iedereen slaagt erin om in zijn eentje recht te krabbelen.” De verschillende spreuken werden aangebracht op openbare gebouwen in Beveren zoals het gemeentehuis maar ook organisaties, handelaars en vrije beroepen doen enthousiast mee. De spreuken zijn afgestemd op het type locatie. In de sporthal is de spreuk bijvoorbeeld: ‘Winnaars zijn verliezers die niet opgeven’. Om de spreuken nóg meer in het oog te doen springen, werkte de gemeente Beveren dit jaar samen met de lokale illustratoren Jolien Tekent en Creative Wings.

‘Samen Veerkrachtig’ is dit jaar het thema van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. “Dit verwijst naar het belang van een helpende hand, een bemoedigend schouderklopje. Veerkracht houdt in dat men leert omgaan met ongeluk en tegenslagen. Met andere woorden: men mag gerust eens falen.”

Wie zelf een spreuk voor het raam wil hangen, kan gratis een spreukenposter afhalen in de bib van Beveren. Wie wil testen hoe veerkrachtig hij of zij is, kan surfen naar www.fitinjehoofd.be. Op basis van een bepaalde score krijgt men dan info en advies op maat. Daarnaast geeft men ook oefeningen en tips die helpen om positief in het leven te staan. Een overzicht van alle activiteiten tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid is te vinden op www.samenveerkrachtig.be.