Sportzone Glazenleeuw breidt uit met twee voetbalvelden, tijdelijke pleinen in kmo-zone verdwijnen Kristof Pieters

06 januari 2020

15u27 2 Beveren De sportzone Glazenleeuw wordt nog dit jaar uitgebreid met twee voetbalvelden. Die zullen in de eerste plaats bestemd zijn voor de club Yellow Blue SK Beveren. Die speelt nu op tijdelijke velden in de kmo-zone Doornpark maar de vraag naar die gronden wordt steeds groter.

In de sportzone Glazenleeuw zijn nu vooral volkssportverenigingen actief zoals de Beverse Kegelclub, schuttersclub Glazenleeuw en duivenvereniging Eendracht. Ook hondenschool De Lustige Blaffers heeft er zijn terrein. Er is al een grote parking die gedeeld wordt met de begraafplaats en er is ook een cafetaria voor circa 100 personen.

Voor de uitbreiding van de sportzone moet wel eerst het RUP gewijzigd worden. “Het gaat om grond die we nu al in bezit hebben”, zegt schepen van sport Katrien Claus (CD&V). “Een deel van de grond was bedoeld voor de uitbreiding van de begraafplaats maar door het dalend aantal begravingen gaan we deze percelen niet meer nodig hebben. Een paar aanpalende weilanden zijn ons door de eigenaar zelf te koop aangeboden.”

Het RUP zal in april worden voorgelegd aan de Gecoro en vermoedelijk kan het dan eind dit jaar definitief worden vastgesteld. Meteen daarna zullen de velden ingezaaid worden. De gemeente heeft de lastvoorwaarden voor de voorbereidende werken al goedgekeurd. Er is zo’n 200.000 euro uitgetrokken.

De keuze voor Glazenleeuw voor de aanleg van extra voetbalvelden, lag eigenlijk voor de hand. “De sportzone in de Klapperstraat is volledig ingevuld en daar is geen uitbreiding meer mogelijk”, legt de schepen uit. “Bij de sportzone Glazenleeuw is er bovendien al voldoende parking voorhanden en moet er enkel een doorsteek gemaakt worden naar de nieuwe pleinen.”

Het tekort aan velden was zo prangend dat clubs niet konden wachten tot de volledige procedure van het nieuwe RUP doorlopen is. Daarom werden twee tijdelijke voetbalpleinen aangelegd in de kmo-zone Doornpark. “Het gaat om een perceel van de gemeente dat voorbehouden was voor de verhuis van de eigen technische dienst. Omdat die plannen zijn afgevoerd, konden we het perceel gewoon inzaaien en tijdelijk gebruiken als voetbalplein. Nu is echter beslist om de percelen te verkopen. De vraag naar kmo-grond is enorm groot en de grond is dus te waardevol om als voetbalveld te blijven gebruiken.”

De hoofdgebruiker is Yellow Blue SK Beveren. De club zal in een eerste fase de huidige containergebouwen met kleedkamers verhuizen. In een later stadium zal er dan nieuwe infrastructuur kunnen komen in de sportzone Glazenleeuw. Ook een aantal liefhebbersploegen zullen van de terreinen gebruik mogen maken. Tegen 2021 moeten de nieuwe velden klaar zijn.