Beveren

In de Wase sportwereld wordt aangeslagen gereageerd op het overlijden van Flor Van de Velde (81). “Hij is voor mij altijd in de bres gesprongen, ook toen niemand me al kende”, zegt de bekende keeper Jean-Marie Pfaff. Ex-bondcoach José De Cauwer heeft ook veel lof. “Hij tilde het koerscommentaar in deze regio naar een hoger niveau”.