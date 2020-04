Sporten mag terug: “Maar enkel buiten, zonder fysiek contact en vooral zonder creativiteit” Kristof Pieters

28 april 2020

17u31 2 Beveren De Nationale Veiligheidsraad had afgelopen vrijdag goed nieuws voor de sporters. Mits het strikt naleven van een aantal regels en restricties mogen een aantal extra sporten terug vanaf maandag 4 mei. Bevers burgemeester Marc Van de Vijver roept sporters en sportclubs wel op om niet creatief om te gaan met de nieuwe richtlijnen en deze strikt na te leven.

De afgelopen weken werd er in Beveren massaal gefietst, gejogd en vooral gewandeld. Dat had veel te maken met het goeie weer. De meeste mensen deden dat in gezinsverband. Anderen trokken er op uit met een vriend of een vriendin. Vanaf 4 mei worden de teugels een beetje gelost en mag er met drie personen gesport worden. Het gaat daarbij om zogenaamde buitensporten, waarbij er geen fysiek contact is tussen de sporters onderling. Het gaat dan om sporten zoals tennis, golf of vissen.

Ondanks al dat goeie nieuws wil het gemeentebestuur de sporters en de sportclubs oproepen om niet creatief om te gaan met de regels en restricties en deze strikt na te leven. “Als er inbreuken vastgesteld worden, zullen deze via een proces-verbaal beboet worden”, waarschuwt de burgemeester. “Het moet duidelijk zijn dat wij dit niet doen voor ons plezier, maar dat dit nog steeds kadert in de bestrijding van een vreselijke ziekte. Het moet ook duidelijk zijn dat alleen het sporten zelf is toegelaten op sportclubs. De kantines blijven gesloten. Datzelfde geldt ook voor de sanitaire voorzieningen. Er is dus geen toegang tot de toiletten en er kan na het sporten niet gedoucht worden.”

Indoor sporten blijft nog steeds verboden. Sporten die meestal binnen beoefend worden, worden beschouwd als indoor sporten, zelfs als die in open lucht beoefend worden.