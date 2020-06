Sportcafé De Kantien plaatst padelterreinen voor de deur: “Leuk voor klanten op terras en eens iets anders dan fietsen of wandelen” Kristof Pieters

03 juni 2020

16u45 0 Melsele Voor een frisse pint is het nog even wachten tot 8 juni maar sportcafé De Kantien in Melsele heeft de deuren intussen wel al heropend om de klanten wat extra vertier te brengen. Op de parking voor werden namelijk twee padelterreinen geplaatst. “De vraag is enorm groot”, zegt uitbater Jan Blommaert. “Mensen snakken naar eens iets anders dan wandelen of fietsen om de tijd te verdrijven.”

Jan Blommaert nam de cafetaria van de sporthal van Melsele in augustus vorig jaar over nadat hij jarenlang actief was als vertegenwoordiger van een brouwerij. “Ik woon hier vlakbij en speelde al lang met het idee om een café te beginnen. Toen de cafetaria van de sporthal beschikbaar kwam, ben ik voluit gegaan voor deze carrièrewissel.” Spijt heeft Jan nog geen enkel ogenblik gehad maar de coronacrisis zorgde wel voor een moeilijke periode. “Ik ben blij dat we binnenkort de deuren mogen heropenen maar de binnensporten zullen nog een tijdje op een zeer laag pitje staan. Daarom dat we de focus meer op de buitenactiviteiten willen leggen.”

Geste voor klanten

Van de gemeente kreeg Jan toestemming om een deel van de parking te gebruiken voor de aanleg van twee tijdelijke padelterreinen. Drie maand lang, tot eind augustus, kan iedereen hier een balletje komen slaan. “Ik had het vorig jaar al een keer uitgeprobeerd voor één maand en het was zo’n succes dat een vervolg niet kon uitblijven. De beslissing was al genomen voor de start van de coronacrisis. We zijn nu al geopend maar het is wel belangrijk dat ons terras snel kan volgen. De verhuur van de padelterreinen is immers niet voldoende om rendabel te zijn. Het is in de eerste plaats een geste naar de klanten. Ik hoor het van iedereen: mensen zijn het fietsen en wandelen beu en willen wel eens iets anders als tijdverdrijf. Padel zit nog altijd in de lift. We nemen uiteraard ook de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo worden alle rackets na gebruik volledig ontsmet.”

Terras uitbreiden

Jan wachtte de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad af om aanpassingen te doen aan het interieur van het sportcafé. “We gaan de tafels wat verder uit elkaar zetten maar de grootste aandacht gaat naar ons terras. Dat zal flink worden uitgebreid. Mensen gaan immers zoveel mogelijk buiten willen zitten. Ik mag me gelukkig prijzen dat hier voldoende plaats is. De padelterreinen zijn dus niet alleen leuk voor de sporters maar ook voor de mensen die iets komen drinken. Ze hebben meteen iets om naar te kijken.”

Tijdens de verplichte sluiting had Jan vooral tijd om goed na te denken. “Vakantie zou ik het niet noemen want uiteindelijk blijven er veel kopzorgen maar ik heb de tijd wel benut om wat ideeën voor de toekomst uit te tekenen. De Kantien moet in de toekomst nog meer dan vroeger een echte ontmoetingsplek worden.”

Een terrein reserveren en betalen kan online via https://www.padel-kantien.be/nl/