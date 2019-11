Speeddate voor wie op zoek is naar interimwerk Kristof Pieters

11 november 2019

13u43 0 Beveren De gemeente Beveren, VDAB en de interimsector slaan de handen in elkaar en organiseren op dinsdag 3 december een Interim Speeddate, een specifieke jobbeurs voor uitzendwerk, in CC Ter Vesten.

In Beveren zijn talrijke uitzendkantoren actief. In het centrum en in de omgeving van de Oude Zandstraat zijn niet minder dan 10 kantoren gevestigd en wordt om die reden in de volksmond wel eens de ‘interim-boulevard’ genoemd. Op dinsdag 3 december zullen een 15-tal interimkantoren hun vacatures bekend maken tijdens een speeddate voor werkzoekenden. Het evenement vindt plaats in CC Ter Vesten in Beveren.

“In onze gemeente worden ruim 20.000 mensen tewerkgesteld en ligt het werkloosheidscijfer historisch laag”, schetst schepen voor Lokale economie Filip Kegels. “Toch is het nodig om initiatieven te blijven nemen om de broodnodige vacatures ingevuld te krijgen. Ondanks de economische hoogconjunctuur, kampen onze bedrijven ook met de problematiek van oningevulde vacatures. Om werkzoekenden zoveel mogelijk de kans te bieden om een passende job in eigen streek en bij lokale ondernemingen te vinden, hebben we samen met VDAB en het VFU (Vormingsfonds voor Uitzendkrachten) het initiatief genomen om een specifieke jobbeurs voor interimwerk te organiseren. Ondernemingen kiezen er vaak voor om vacatures eerst via het systeem van uitzendarbeid in te vullen, waarna er wordt overgegaan naar een vast contract. Het wegvallen van de proefperiode in de arbeidsovereenkomst is hier wellicht niet vreemd aan. Interimwerk is vaak een opstap naar een vaste job”, zegt Kegels nog.

Volgens Freddy Van Malderen, provinciaal directeur Arbeidsmarktbeheer bij VDAB, is de krapte op de arbeidsmarkt nog nooit zo groot geweest. “De industriële sectoren en de sector transport en logistiek tellen ontelbare knelpuntvacatures waarvoor nauwelijks geschikte en beschikbare werkzoekenden te vinden zijn. Mits opleiding of tijdelijke werkervaring bieden deze sectoren uitstekende kansen voor werkzoekenden. Elke werkvloerervaring, ook via uitzendarbeid, kan een uitstekende springplank zijn voor een vaste baan.”

De jobbeurs gaat door op dinsdag 3 december van 13 tot 16 uur en vindt plaats in CC Ter Vesten Beveren. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.