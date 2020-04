Spectaculair ongeval in Haasdonk: auto knalt tegen duiker en wordt tegen voorgevel van woning gekatapulteerd Kristof Pieters

23 april 2020

20u28 24 Haasdonk In de Bankstraat in Haasdonk heeft een chauffeur donderdagavond heel wat brokken gemaakt. De auto knalde tegen een voorgevel en eindigde in de voortuin van een aanpalende woning. De chauffeur werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.



De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk maar wellicht lag overdreven snelheid aan de basis. De bestuurder kwam met zijn Mini van Sint-Niklaas en reed in de richting van Haasdonk. In een bocht vlak voor de start van de bebouwde kom in de Bankstraat verloor de chauffeur de controle. Hij kwam terecht op het fietspad en vervolgens in de berm. De auto botste vervolgens tegen een duiker waarna het voertuig tot tegen de gevel van een woning werd gekatapulteerd. De auto ging daarbij ook over de kop. Het voertuig ging tenslotte door een haag om in de voortuin van een aanpalende woning tot stilstand te komen.

De chauffeur zat bij aankomst van de hulpdiensten nog versuft in zijn wagen. Hij werd gewond afgevoerd naar het AZ Nikolaas maar was niet kritiek. De aangerichte schade is aanzienlijk. Een groot raam aan de voorzijde van de woning sneuvelde en de gevel moest door de brandweer gestut worden.