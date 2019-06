Special Olympics succesvol afgesloten; organisatie wil 20.000 atleten met verstandelijke beperking aan het sporten krijgen Kristof Pieters

02 juni 2019

10u21 9 Beveren Alle competities zijn afgesloten en alle medailles uitgereikt. De 37ste editie van de Special Olympics Belgium zit erop en was een groot succes. 3.463 atleten met een verstandelijke beperking hebben afscheid genomen van gaststeden Beveren en Sint-Niklaas. Dit jaar lag de klemtoon op Unified Sports waarbij atleten met en zonder een verstandelijke beperking samen sporten. “De vraag is groot maar jammer genoeg volgt het aanbod niet altijd en daar willen we verandering in brengen”, zegt CEO Zehra Sayin.

In de Beverse sportzone werd zondagavond het einde gevierd van de 37ste editie van de Special Olympics Belgium. Met de slotceremonie namen alle vrijwilligers, coaches en atleten in stijl afscheid van deze sportieve vierdaagse.

De laatste wedstrijden van deze Spelen vonden plaats onder een zon die al even enthousiast scheen als de deelnemende atleten. De uitreiking van de medailles was één groot feest. Meer dan één atleet waagde zich op het podium aan een vreugdevol danspasje. “Het is een plezier om medailles te mogen uitreiken. De voorbije dagen reken ik zelfs bij de mooiste van mijn leven”, zegt schepen Ingeborg De Meulemeester ontroerd. Ze werkte voor haar politieke carrière in De Bron en was één van de drijvende krachten achter het team dat de Special Olympics naar Beveren en Sint-Niklaas wist te halen.

De organisatie verliep vrijwel vlekkeloos. Dat een grote massa volk op de been werd gebracht, veroorzaakte natuurlijk hier en daar wel problemen. Vooral parkeren was geen sinecure maar dankzij het stralende weer was er amper iemand die daarover klaagde.

Eddy Beckers, National Games Director van Special Olympics Belgium, is ook bijzonder tevreden over de voorbije vier dagen. “En dat komt niet alleen door het mooie weer. Als organisatie hebben we opnieuw stappen vooruit gezet. Op sportief-organisatorisch vlak, maar ook wat betreft het onthaal van de vrijwilligers. En dat laatste is maar goed ook: zij vormen de ruggengraat van de Nationale Spelen. Dat het zeilen voor het eerst op het programma stond, is een grote opsteker. Deze Spelen zit erop maar als organisatie beginnen we morgen al meteen te werken aan de volgende editie.”

Antwerpen neemt fakkel over

Zondag werd ook bekend gemaakt waar die volgende editie zal plaatsvinden. In 2020 neemt Antwerpen de fakkel over, exact 100 jaar nadat het ook de ‘grote’ Olympische Spelen organiseerde. Het is de ambitie van Special Olympics Belgium om tegen dan niet minder dan 20.000 atleten met een verstandelijke beperking aan het sporten te krijgen. De lat voor de volgende editie ligt alvast hoog.

“Vandaag bereikt Special Olympics Belgium 17.573 atleten maar onze doelstelling is om 20.000 personen met een verstandelijke beperking aan het sporten te krijgen tegen het jaar 2020”, zegt Zehra Sayin, CEO Special Olympics Belgium. “Dat gaan we onder andere doen door meer dan ooit in te zetten op Unified Sports. Inclusie ‘on the field’ is waar wij voor gaan. Wij nodigen iedere sporter in het land uit om samen te sporten met mensen met een verstandelijke beperking. Daarvan zijn er in ons land zo’n 165.000. Ze willen niet per se allemaal sporten, maar de vraag is groot. Alleen volgde het aanbod niet altijd. Daar hebben we mee verandering in gebracht. Tenslotte moeten ook de middelen mee groeien met de toenemende vraag naar begeleiding en accommodatie.”

Tijdens de voorbije Spelen waren er daarom ook ‘Unified Experiences’. Sociale inclusie is al langer een speerpunt voor Special Olympics Belgium. Zo was er in de Sportzone Beveren de try-out van het karate; de Clementwijk in Sint-Niklaas was dan weer het parcours voor een wielerwedstrijd. Eén van de deelnemers aan deze wedstrijd was Piet Steel. “Samen fietsen met zulke enthousiaste atleten laat een onvergetelijke indruk na”, getuigt hij. “Die energie neem je zelf helemaal over. Je wordt er immens gelukkig van.”