Spaarpot gestolen bij inbraak in Molenbeekweg Kristof Pieters

12 november 2019

13u35 2 Melsele Dieven hebben ingebroken in een woning in de Molenbeekweg in Melsele. Ze gingen aan de haal met een spaarpot. De inbraak gebeurde tussen 6 en 11 november.

Zondag werd er ook ingebroken in een woning in de Vlierstraat in Melsele. Er werd niets gestolen. Tot slot werd vrijdagmiddag ook nog een inbraak vastgesteld in een woning in het Doornpark in Beveren. Er is nog niet geweten wat daar juist gestolen werd.