Sp.a protesteert tegen verhoging van maximumfactuur in gemeentelijk basisonderwijs Kristof Pieters

29 augustus 2019

10u13 0 Beveren De gemeenteraad heeft een aanpassing goedgekeurd van de maximumfactuur voor het gemeentelijk basisonderwijs. Door een indexering verhoogt dit bedrag lichtjes tot 90 euro voor het lager onderwijs. Voor het kleuteronderwijs verandert er niks en blijft de factuur 45 euro. Oppositiepartij sp.a hekelt de verhoging.

De maximumfactuur bepaalt het maximale bedrag voor de basis schoolkosten. De ‘minder scherpe maximumfactuur’ is het maximum dat de ouders moeten betalen voor de kosten die gemaakt worden voor activiteiten of materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen. Het gaat vooral om uitstappen die de school maakt. De scherpe maximumfactuur blijft voor volgend schooljaar ongewijzigd voor kleuteronderwijs maar door indexering stijgt het wel tot 90 euro voor het basisonderwijs. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ‘minder scherpe maximumfactuur’ aan het einde van het lager onderwijs 440 euro (vorig schooljaar 435 euro).

Sp.a hekelt deze verhoging. “Kinderarmoede in Beveren stijgt met rasse schreden en het wordt steeds moeilijker voor gezinnen om rond te komen. Een verhoging van de maximumfactuur in het lager onderwijs is iets dat dit nog meer in de hand zal werken”, zegt gemeenteraadslid Méline Rovillard. Volgens haar is de gemeente helemaal niet verplicht om deze verhoging toe te passen.

Schepen van onderwijs Claus (CD&V) benadrukt dat dit het gevolg is van de indexering die door het ministerie zelf wordt aangepast en dat het schoolparticipatiefonds hieraan tegemoetkomt. Volgens Rovillard wordt via dit fonds slechts 80% van de maximumfactuur terugbetaald, waardoor een verhoging steeds voelbaar zal blijven voor de gezinnen. “Bovendien vindt de terugbetaling maar op het einde van het jaar plaats. Hierdoor moeten de gezinnen steevast eerst door de stress die gepaard gaat met het niet kunnen betalen van de schoolfacturen van de kinderen.”