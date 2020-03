Sociaal Huis lanceert vrijwilligersplatform tijdens coronacrisis Kristof Pieters

20 maart 2020

16u33 0 Beveren De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een nooit geziene golf van solidariteit uit. Ook vele Beverenaars willen zich inzetten om mensen die het extra moeilijk hebben deze dagen, te helpen. Het Sociaal Huis gaat het aanbod van vrijwilligerswerk coördineren.

Op sociale media boden de voorbije dagen heel wat mensen zich spontaan aan om boodschappen te doen, de hond uit te laten, mondmaskers te stikken, kaartjes sturen naar rusthuisbewoners, of simpelweg contact te houden. Om deze acties veilig en gestroomlijnd te laten verlopen, zowel voor de vrijwilligers als voor de hulpbehoevenden, neemt het Sociaal Huis van Beveren de taak op zich om dit spontane vrijwilligersaanbod voor hulpbehoevenden in tijden van coronacrisis te coördineren.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van gemeente Beveren www.beveren.be. Op deze manier staat het Sociaal Huis ervoor in dat de beschikbare inzet maximaal rendeert. Het Sociaal Huis wil de ‘missing link’ zijn tussen de hulpvrager en vrijwilliger en bekijkt welke vrijwilliger meest geschikt is om te beantwoorden aan een concrete hulpvraag die gesteld werd. Is er een match, dan contacteren de medewerkers van het Sociaal Huis zowel de hulpvrager als vrijwilliger met de vraag of de contactgegevens mogen uitgewisseld worden.

Vrijwilligers moeten zich ook registreren op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be. Na registratie zijn de ‘corona-vrijwilligers’ tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen.