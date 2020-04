Snackbar Ons Hongerke gooit handdoek in de ring: “Brand kreeg ons niet klein, maar corona wel” Kristof Pieters

10 april 2020

13u54 0 Beveren De verplichte sluiting door de coronacrisis is voor snackbar Ons Hongerke in winkelgaanderij De Bever niet langer houdbaar. Uitbater Franky Wauters gooit de handdoek in de ring. “Ik wil niet wachten tot de schulden zich opstapelen en we op een faillissement afstevenen”, legt hij uit. “Door nu te stoppen kan ik later misschien met een propere lei opnieuw beginnen.” En Wauters zal misschien niet de enige zijn. Unizo waarschuwt voor de grote impact die de sluitingen hebben op de zelfstandigen.

Ons Hongerke moest al een keer maandenlang de deuren sluiten na een zware brand in augustus 2018 in winkelgaanderij De Bever. Franky Wauters bleef toen echter niet bij de pakken zitten. Met veel moed bouwde hij zijn zaak opnieuw op. “Maar een tweede keer van nul starten zie ik echt niet meer zitten”, vertelt hij. “Na de brand had ik nog wel mijn foodtruck. Ik kreeg van de gemeente de toelating om me tijdelijk op te stellen in de Vrasenestraat en dat bleek een echte toplocatie. Nu ligt echter alles stil. Een twintigtal feesten waar ik normaal met de foodtruck zou staan, zijn afgelast.”

Cliënteel vooral scholieren

Net als andere horecazaken kreeg Franky een hinderpremie van 4.000 euro, maar die is onvoldoende om een lange periode te kunnen overbruggen. “Mijn zaak is vooral gericht op scholieren. Ik had gehoopt dat de scholen na de paasvakantie zouden heropenen, maar die kans lijkt intussen bijzonder klein. Daarna zitten we met de grote vakantie die voor ons sowieso al de kalmste periode van het jaar is. Op evenementen zoals de Beverse Feesten zullen we ook al niet moeten rekenen.”

Het is vooral de onzekerheid over de toekomst die Franky de knoop deed doorhakken. “We weten immers niet hoe alles gaat evolueren en wat er nog op ons afkomt”, legt hij uit. “De horeca zal wellicht pas als allerlaatste mogen heropenen en wellicht zullen er dan nog strenge eisen aan gekoppeld zijn. Als ik maar één of twee klanten tegelijk kan binnenlaten, red ik het niet. De scholieren hebben maar een half uur over de middag om hier iets te komen eten. Ik moet het hebben van die piekmomenten.”

Dagelijks piekeren

Voor Franky is het een beslissing die emotioneel gezien bijzonder zwaar valt. “Ik heb deze zaak eigenhandig uit de grond gestampt en dat geef je natuurlijk niet graag af. De brand van twee jaar geleden heeft me niet klein gekregen, maar het coronavirus dus wel. Dit is trouwens geen impulsieve beslissing. Ik pieker er elke dag over, maar ik zie voorlopig geen licht aan het einde van de tunnel.”

“Gelukkig heeft mijn echtgenote nog vast werk. Ik ga nu zelf ook een andere job zoeken, niet langer als zelfstandige. Ik sluit echter zeker niet uit dat ik in de toekomst opnieuw actief word in de horeca. Plannen heb ik genoeg, maar in deze onzekere tijden kan ik het risico niet nemen. Door nu de boeken neer te leggen, hypothekeer ik mijn eigen toekomst niet. Momenteel ben ik namelijk nog schuldenvrij. Als ik echter te lang wacht, dreigt een faillissement. De rekeningen blijven immers komen. Door nu te stoppen, kan ik later misschien met een propere lei herbeginnen.”

Slechts 1 op 3 nog actief

Uit een bevraging van middenstandsvereniging Unizo blijkt dat ook bij andere handelaars de impact van de coronacrisis bijzonder hoog is. “Op dit ogenblik is nog amper een derde van alle zelfstandige en kmo-bedrijven in Oost-Vlaanderen volledig open en actief”, zegt Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen.

“30% van de zelfstandigen en kmo-bedrijven in de UNIZO-enquête werd verplicht volledig gesloten door de overheid. Voor een andere 12% geldt dat ze van de overheid enkel nog de meest dringende interventies mogen uitvoeren. 11% besloot zelf volledige te sluiten. Nog eens 17% koos om gelijkaardige redenen voor een gedeeltelijke sluiting. Dus rest er nog amper 30% die nog volop actief is”, aldus Vermeiren.

Niet lang houdbaar

“Dit is een situatie die voor niemand lang houdbaar is”, vertelt de gedelegeerde bestuurder. “Mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en de social distancing, kunnen en willen bedrijven snel weer opstarten. Zes op tien kmo’s rekenen erop dat ze nog deze maand of ten laatste begin mei hun activiteiten opnieuw kunnen opstarten.”

UNIZO vraagt wel een duidelijke, stapsgewijze strategie om de heropstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. “We hebben maar één kans om die op een correcte manier te laten verlopen”, waarschuwt Vermeiren. “Slecht voorbereide ‘experimenten’ waarbij ondernemingen kort na hun heropstart alweer zouden moeten sluiten, zijn absoluut te vermijden.”