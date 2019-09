Smartphones verboden: De Lisdodde is eerste ‘natuuroase’ om te ontsnappen aan hectische maatschappij Kristof Pieters

06 september 2019

14u57 0 Kallo Het Agentschap Natuur en Bos heeft in Kallo vrijdag de allereerste ‘natuuroase’ in onze regio ingewandeld. Een natuuroase is meer dan een gewoon natuurgebied. “Hier ligt de focus volledig op rust. Joggen en zelfs smartphones zijn uit den boze”, zegt afdelingshoofd Filiep Cardoen.

Natuuroases zijn geïnspireerd op het fenomeen ‘bosbaden’ en ‘Shinrin-yoku’ een therapie die in de jaren tachtig ontstond in Japan en nu ook bij ons ingang vindt. “Onze hectische maatschappij gunt ons weinig tot geen rust, waardoor we vaak overspannen en oververmoeid geraken”, legt projectleider Liesbet De Keersmaecker uit. “Daarom ontwikkelen we met Natuur en Bos een aantal ‘natuuroases’, stukjes stille natuur waar je je hoofd even helemaal kunt leegmaken, zonder smartphones, verkeerslawaai en andere drukte. Het is wetenschappelijk bewezen dat een bosbad van een halfuur stress vermindert en je mentale weerbaarheid verhoogt. Hoe langer het bosbad, hoe groter en langduriger de voordelen zullen zijn.”

Natuur en Bos selecteerde zes gebieden waar een ‘natuuroase’ ontwikkeld kan worden. In onze regio werd De Lisdodde in Kallo geselecteerd. “We vragen bezoekers om zo traag mogelijk te wandelen want enkel zo krijgt men een meditatief effect”, vult afdelingshoofd Filiep Cardoen aan. “Kinderen zijn welkom maar ze moeten de rust wel respecteren uiteraard. Joggers zien we er liever niet en we vragen ook om smartphones uit te schakelen. Omdat ook honden het gebied kunnen verstoren is er in samenwerking met de gemeente een stuk grond afgestaan vlakbij de Fabriekstraat die intussen is ingericht als hondenspeelweide.”

Langsheen het traject in De Lisdodde werden ook een aantal kunstwerken geplaatst. Die kregen vrijdag een brandmerk van burgemeester Marc Van de Vijver en Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldoever. Die laatste is tevreden met het initiatief. “De Lisdodde is een uniek stuk natuur tussen het dorp van Kallo en de haven waar meer dan twintigduizend mensen werken. Dit project is een mooi voorbeeld waarbij natuur, recreatie en ontspanning verzoend kunnen worden. Het zorgt ervoor dat natuurontwikkeling een breder maatschappelijk draagvlak krijgt. Ook de vele werknemers uit de haven kunnen zo’n plekken best gebruiken om even te onthaasten.” Vlegels hoopt dat ook het noorden van de gemeente niet vergeten wordt. “Want ook daar is noodzaak aan een goede buffering met de haven.”

Buurtbewoner Peter Buytaert werd aangesteld als peter van de natuuroase Lisdodde. “Ik ben leerkracht wiskunde op het GTI in Beveren en woon sinds een jaar in Kallo”, vertelt hij. “Doordat ik geen fulltime heb, is er nog tijd over om me als vrijwilliger in te zetten. De natuur ligt me nauw aan het hart. Ik ga nu al mee zwerfvuil ruimen, help een handje bij de aanleg van leefgebieden voor de rugstreeppad en nu zal ik dus als peter van de natuuroase hier ook een oogje in het zeil houden. Concreet zal ik regelmatig hier eens komen rondwandelen en indien nodig de boswachter op de hoogte brengen van bepaalde zaken. Een zware opdracht is dat niet want ik kom hier sowieso al graag wandelen. Het is inderdaad een plek waar je helemaal tot rust kan komen.”