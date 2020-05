Slagboom in Fabriekstraat voor lijnbussen tijdens laatste fase van heraanleg Kristof Pieters

14 mei 2020

13u06 8 Kallo De herinrichting van de Fabriekstraat zit momenteel in een eindfase. De werken zijn voldoende gevorderd om alvast de lijnbussen binnenkort opnieuw toegang te verlenen. Het college zette daarom het licht op groen voor de plaatsing van een slagboom.

De werken in de Fabriekstraat gingen vorig jaar van start. De straat kreeg intussen een nieuwe riolering en ook het wegdek werd van gevel tot gevel heringericht. De rijbaan is nu iets smaller zodat er bredere voetpaden konden komen. Ter hoogte van Milcobel komt er in de laatste fase nog een groen poorteffect om de chauffeurs erop te wijzen dat ze de bebouwde kom binnenrijden.

Het verkeer van en naar de haven moest het voorbije jaar door de werken een lange omleiding volgen. De gemeente wil niet dat dit sluipverkeer terugkeert na de heraanleg en zal daarom trajectcontrole installeren.

“We maken tijdens de laatste fase van de werken wel reeds een uitzondering voor de lijnbussen”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “De Lijn heeft de dienstverlening tot een minimum beperkt omdat de reistijden anders te lang werden. We hebben dit gecompenseerd door een gratis pendelbus in te leggen, maar door de uitbraak van het coronavirus is het gebruik daarvan erg beperkt geworden. De pendelbus werd daarom op 11 mei stopgezet. De Lijn heeft haar gewone dienstregeling hervat. De bedoeling is nu dat lijnbussen door de werf mogen rijden, maar het andere verkeer nog niet. Daarom dat we in deze laatste fase van de werken een slagboom plaatsen.”

Tegen de zomer zou de heraanleg van de Fabriekstraat voltooid moeten zijn.