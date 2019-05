Slachtoffer weert messteken af met skateboard, dader riskeert drie jaar cel wegens poging doodslag Nele Dooms

14u29 0 Beveren Tien minuten lang moest Giovanni G. het hoofd bieden aan een steekpartij van vroegere vriend Benjamin V. uit Haasdonk. Het slachtoffer probeerde de messteken met zijn skateboard af te wenden, maar kon net voorkomen dat hij geraakt werd in het been en de borst. V. moest het dinsdag aan de Dendermondse rechter komen uitleggen wegens poging doodslag. Hij riskeert drie jaar gevangenisstraf.

Jarenlang waren ze vrienden geweest, maar van die vriendschap schiet ondertussen niets meer over. In november 2017 zat het al scheef tussen Benjamin V. en Giovanni G. Die laatste wilde onder andere weten waarom V. zijn XBox vernield had. Toen hij zijn vroegere vriend zag fietsen, besloot G. hem aan te spreken. Alleen liep dat volledig uit de hand.

“Als een razende is V. met een mes in de hand op mijn cliënt afgelopen”, vertelde de advocaat van Giovanni G., die zich burgerlijke partij stelde tijdens het proces dinsdag. “G. verdedigde zich met zijn skateboard. Volgens een getuige duurde de aanval tien minuten lang en met zijn skateboard kon G. heel wat messteken afweren. Hij is door het oog van de naald gekropen bij deze zware aanval. Uiteindelijk werd hij toch geraakt in het been en de borststreek. Hij is nu nog altijd in behandeling om de feiten te boven te komen. Dat hij ondertussen V. in de buurt waar hij woont nog te pas en te onpas ziet opduiken, vindt hij erg beangstigend.”

Volgens de openbaar aanklager werd bij de messteek in de borststreek de long geraakt. “V. had overigens niet alleen het mes waar hij de steken mee toebracht bij zich. In zijn rugzak zat nog een mes. Dat mag natuurlijk niet, dus wordt hij naast poging doodslag ook vervolgd wegens verboden wapendracht”, klonk het. “Het was een enorm agressieve uitbarsting en het slachtoffer heeft moeten vechten voor zijn leven. Aan de uitleg van V. is echter te merken dat hij de ernst van de feiten totaal niet inziet.”

V. stond inderdaad maar wat schouderophalend voor de rechter. “Ik kan niet uitleggen waarom ik G. met een mes heb aangevallen”, klonk het. “Ik heb dat mes gewoon altijd op zak. Om boterhammen te smeren. Het was niet de bedoeling om het tegen G. te gebruiken. Ik wilde hem alleen een pak rammel geven.” Op de opmerking van de rechter dat een mes van 17 centimeter wel lang is om boterhammen te smeren, klonk alleen een zucht. En de vraag waarom hij zijn voorwaarden in het kader van zijn voorwaardelijke vrijlating na de feiten niet opvolgde, beantwoordde V. alleen maar met de wedervraag “waarom wel?”. Dat hij bijna dagelijks cannabis gebruikt gaf de beklaagde wel toe. Op 25 juni kent hij zijn straf.