Slachtoffer van zware verkeersagressie doet oproep naar getuigen: “Hersenschudding geslagen omdat ik pechstrookrijder terechtwees” Kristof Pieters

06 oktober 2019

14u15 2 Beveren Het slachtoffer van een zwaar geval verkeersagressie afgelopen vrijdag op de afrit van de E34 in Melsele, doet een oproep naar getuigen. De 40-jarige man uit Antwerpen belandde in het ziekenhuis nadat hij enkele raken vuistslagen in het gezicht kreeg. “Ik had de andere chauffeur enkel terechtgewezen omdat hij over de pechstrook andere wagens inhaalde”, vertelt het slachtoffer.

De feiten deden zich vrijdagavond rond 17.50 uur voor in een file op de afrit van de E34 richting Zelzate ter hoogte van Melsele. Op dat moment was er heel wat chaos op de weg doordat een autotransport was ingereden op een stilstaande file in de andere rijrichting. “Ik stond al een tiental minuten aan te schuiven om de afrit te kunnen nemen”, getuigt Kurt, een 40-jarige man uit Antwerpen die voor zijn job in Kallo moest zijn. “Plots werden we op de pechstrook voorbijgestoken door twee voertuigen. Ze haalden een tiental wagens in. Op de verdrijvingsvlakken tussen de afrit van de E34 en de aansluiting van de Keetberglaan konden ze echter niet verder. De eerste chauffeur, een Roemeen in een grijze Mercedes, murwde zich tussen de rij auto’s. De tweede chauffeur stond echter geblokkeerd. Ik heb verontwaardigd mijn raampje naar beneden gedraaid en vroeg of hij het normaal vond om over de pechstrook in te halen. Er volgde wat over en weer geroep waarna hij voor me invoegde. Daarna is hij beginnen uitdagen. Op de afrit richting Kallo stopte hij enkele malen vrij bruusk. Bij zijn laatste manoeuvre kon ik niet meer remmen en reed ik hem langs achter aan. De agressor reed daarop even naar voor en schakelde vervolgens achteruit om nog eens te botsen. Ik was daarbij de enige die hierbij schade opliep want hij had een trekhaak.”

De agressor stapte vervolgens uit om verhaal te maken. “Hij zei dat ik hem had aangereden. Ik heb meteen mijn raam naar beneden gedraaid maar ik kreeg amper de kans om te reageren. Bijna meteen volgde er een enorme vuistslag. Het was alsof er een ontploffing was in mijn hoofd. Ik was daardoor even het noorden kwijt en had geen kans om te bekomen want er volgde een hele regen van slagen. Volgens een getuige kroop hij zelfs half door het raam van mijn portier om te blijven kloppen. Ik had me intussen al laten overhangen naar de passagiersstoel om zijn slagen te ontwijken.”

De dader sprong na de agressie in zijn wagen en scheurde weg. Een ambulancier van een privéfirma, die getuige was van de agressie, verleende de eerste zorgen. Kurt werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een hersenschudding en zware kneuzingen. De getuige kon de nummerplaat van de dader noteren maar dat blijkt onvoldoende voor het verder onderzoek. Het slachtoffer doet daarom een oproep naar getuigen. “Er stonden op dat moment tientallen andere wagens aan te schuiven dus moet er verschillende mensen iets gezien hebben. Ik weet enkel dat de dader een man van rond de 25 jaar was, van Noord-Afrikaanse origine. Hij droeg een zwarte jas.” Kurt is zwaar aangedaan door de feiten. “Je leest af en toe wel eens iets over verkeersagressie maar ik was er nog nooit zelf mee geconfronteerd. Ik hoop nu vooral dat de dader zijn straf niet ontloopt en dat andere chauffeurs helpen door een verklaring af te leggen.”

Wie getuige was van de feiten, kan zich melden bij de politie van de zone Waasland-Noord.