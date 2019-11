Sinterklaas trekt met koets door winkelcentrum Kristof Pieters

29 november 2019

16u05 3 Beveren Op zaterdag 30 november is het weer zover. Dan zetten alle kinderen in Beveren hun beste beentje voor want Sinterklaas komt langs in het winkelcentrum. Om 13 uur arriveert hij op de Grote Markt in Beveren van waar hij en zijn entourage met paard en koets door de winkelstraten trekt.

Daarna wordt de Sint en zijn pieten verwelkomd in Warande Shopping. De kleinsten die zelf graag ambitie hebben om ook Zwarte Piet te worden kunnen vanaf 14 uur terecht in de Pietenschool. Na afloop krijgen ze een heus Pietendiploma en kunnen ze uiteraard met de Sinterklaas himself op de foto gaan.

Het is ook meteen de perfecte kans om een zelfgemaakte tekening af te geven. De Sint en zijn Pieten hebben een cadeautje en lekkers mee voor alle brave kindjes.