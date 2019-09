Sint-Elisabethstraat wordt vanaf maandag ‘schoolstraat’ en wordt bij begin en einde van schooldag afgesloten Kristof Pieters

13 september 2019

15u31 1 Melsele Het statuut van fietsstraat had ze al maar vanaf maandag zal de Sint-Elisabethstraat in Melsele ook een ‘schoolstraat’ worden. Concreet betekent dit dat de straat aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten.

Melsele was één van de drie pilootgemeenten in Vlaanderen voor het project LaMA. Dat staat voor ‘Laboratoria Mobiele Alternatieven’. In het dorp werden een heel aantal proefopstellingen uitgetest om de verkeersproblemen en chaotische toestanden aan de schoolpoort aan te pakken. Het doorknippen van de Sint-Elisabethstraat lokte heel wat reacties uit en werd daarom al snel afgevoerd. Daarna werd éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf het Kerkplein tot aan de Grote Baan en kreeg de straat het statuut van fietsstraat. De chaos aan de schoolpoort blijft echter groot. Het profiel van de straat is té breed en daardoor rijden auto’s fietsers nog steeds voorbij, hetgeen eigenlijk verboden is in een fietsstraat. De gemeente gaat daarom nu een schoolstraat uitproberen. Daarbij wordt de Sint-Elisabethstraat aan het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Enkel bewoners die een doorgangskaart hebben, ouders die een toegangsbadge hebben van kinderopvang ’t Ballonneke en hulp- en nutsdiensten mogen passeren.

De schoolstraat wordt uitgetest van maandag 16 september tot 21 februari 2020. De ouders van leerlingen die niet de mogelijkheid hebben om te voet of met de fiets naar school te komen, worden gestimuleerd om hun auto aan de rand van de schoolomgeving te parkeren en van daaruit te voet verder te gaan. Vanaf eind januari 2020 krijgt iedereen de kans om deze ingreep te evalueren. Bij een positieve evaluatie kan een definitieve invoering volgen van het statuut ‘schoolstraat’.

Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is alvast overtuigd. “Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen …

Een schoolstraat doorbreekt die vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Dit is de vierde schoolstraat in onze gemeente. We hebben al 15 jaar een prima ervaring met de schoolstraat in de Hazaardam in Melsele en binnenkort komt er een vijfde schoolstraat bij aan de Poerdam in Haasdonk.”