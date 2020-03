Gesponsorde inhoud Shoppen in Beveren? Modemakers kleedt je van top tot teen AANGEBODEN DOOR MODEMAKERS FASHION NV Door de commerciële redactie

12 maart 2020

14u27 6 Aangeboden door Modemakers Fashion nv Je kent het wel: je koopt een broek online, maar als je thuis je pakje openmaakt, ben je heel erg teleurgesteld. Een lelijke kleur, een vervelende stof of de verkeerde maat. Kleren moet je zien, voelen, ontdekken, passen en uitproberen. Dat hebben ze bij modemakers hélemaal begrepen, en voortaan vind je hen ook in de winkelstraat in Beveren.

De zoektocht naar de perfecte outfit kan soms een hele opgave zijn. Winkel in, winkel uit om met lege handen weer thuis te komen. Vervelend! Maar niet als je gaat shoppen in een van de maar liefst tien modemakers-winkels. Jawel, naast de baanwinkels in onder meer Bornem en Stabroek, kun je voortaan ook in hun uitgebreide aanbod merken snuisteren in het centrum van Beveren. “In de Vrasenestraat vind je een modemakers voor dames, terwijl de heren naar hartenlust kunnen shoppen op de Grote Markt”, vertelt Natalie, shopmanager van de gloednieuwe winkel.

Voor ieder wat wils

Modemakers haalt alles in huis om de perfecte outfit te vinden om naar het werk te gaan, of om te schitteren op een feestje. “Zelfs accessoires die het puntje op de ‘i’ zetten van je outfit. Er is werkelijk voor ieder wat wils: Only, Broadway en Amélie & Amélie voor een jeugdige look, of Villa Joy, PTC en Para Mi als je houdt van elegant. De heren kunnen dan weer kiezen voor stijlvolle kleding van onder meer Selected, Hattric of Tom Tailor. Voor een sportievere stijl hebben we merken zoals Petrol, Antwrp, Jack & Jones en Levi’s.”

Zelf houdt Natalie van een stoere look. “Een ruiger jasje of een bottine, dat is helemaal mijn ding. En ja, mijn kleerkast is grotendeels gevuld met items uit modemakers. De collectie is prachtig en ik sta helemaal achter de filosofie van de winkel. Dat ik nu al negen jaar deel mag uitmaken van het team, is voor mij een pure win-win!”

Klant is koning

Bij modemakers geloven ze dat je kleren moet zien, voelen, ontdekken, passen en uitproberen en daar helpen shopmanager Natalie of een van de vijf andere modemakers-collega’s je graag een handje bij. “De zomertrends tekenen zich al duidelijk af: heel veel pastel- en nudetinten en bloemen- en dierenprints! De juiste combinatie van deze trends is niet altijd makkelijk, maar met de hulp van ons professionele team mag dat geen probleem zijn.” (lacht)

Je krijgt niet alleen advies op maat, maar nog zoveel meer. “Je kunt ongestoord snuisteren in de collectie, en passen wat je maar wilt. Vind je je favoriete kleedje of broek niet in je maat? Dan kijken we of het nog te krijgen is in een van de andere winkels. Je kunt ook op voorhand al een kijkje nemen op de website en het item in jouw maat reserveren voor een week. En stel dat een jurk of een broek perfect zit maar net iets te lang is, dan kun je die bij ons laten retoucheren.”

Praktisch

Wie een kijkje wilt gaan nemen in een van de twee nieuwe modemakers, kan van maandag tot en met zaterdag terecht in de winkels in Beveren (Vrasenestraat 9 en Grote Markt 16). Wil je al een voorproefje? Neem dan zeker een kijkje op www.modemakers.be, waar je al een eerste selectie kan maken nog voor je effectief gaat passen in de winkel.