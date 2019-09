Schroevendraaiers en sterke drank gestolen bij inbraak in flat Kristof Pieters

30 september 2019

18u32 1

Dieven hebben blijkbaar niet altijd zelf een schroevendraaier op zak. Bij een inbraak in een appartement in de Vlasbloemstraat in Beveren werd afgelopen zaterdag een stel schroevendraaiers gestolen. De daders gingen er ook aan de haal met twee flessen sterke drank. Vrijdagochtend werd er ook ingebroken in een woning in de Bisschop Triestlaan in Beveren. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten.