Schoolomgeving Donkvijverstraat afgewerkt tegen start schooljaar Kristof Pieters

25 augustus 2020

14u20 0 Beveren De schoolomgeving van het KA in de Donkvijverstraat zal tegen de start van het nieuwe schooljaar op 1 september afgewerkt zijn. De aannemer steekt hiervoor een tandje bij. De straat is nog afgesloten voor autoverkeer tot 29 augustus. Aansluitend wordt de toplaag in asfalt gelegd.

Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen de werf momenteel wel reeds passeren. Plaatselijke doorgang van verkeer is altijd mogelijk via de D. Van Beverenlaan of de Donkvijverstraat.

Het resterende deel van de rijbaan van de Ciamberlanidreef krijgt op 27 en 28 augustus eveneens de toplaag in asfalt. Voetgangers hebben doorgang. Fietsers kunnen via het voetpad passeren met de fiets aan de hand. Woningen en winkels in Yzerhand zijn bereikbaar met de wagen via het afgewerkte gedeelte van de Ciamberlanidreef. De aansluitingen op de Kasteeldreef van de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat wordt in dezelfde periode geasfalteerd.

In Yzerhand wordt eerst verder gewerkt met de voetpaden en de natuursteen. In de tweede helft van september volgt ook hier de toplaag in asfalt.