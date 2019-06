Scholieren nemen (tijdelijk) afscheid van snoepwinkel Den Blauwen Tutter Kristof Pieters

28 juni 2019

15u01 0 Beveren Het is vandaag niet alleen de laatste schooldag. Ook voor Myriam De Bruyn en haar dochter Shari Van Osselaer is het de laatste dag dat ze achter de toonbank staan van de bekende snoepwinkel Den Blauwen Tutter in de Kloosterstraat in Beveren. Heel wat jongeren kwamen langs om hun uit te zwaaien. Sommige komen er al tien jaar lang over de vloer.

Den Blauwen Tutter is een begrip bij de Beverse jeugd. Heel veel leerlingen van Sint-Maarten, het GTI en het KA zijn er kind aan huis en komen er meerdere keren per week langs voor een portie snoepgoed of een belegd broodje. Na tien jaar sluit Myriam De Bruyn echter de deuren van haar zaak. Ze verhuist samen met dochter Shari naar het Franse Marseille. “Eerst om er te genieten van een verdiende vakantie en daarna zien we wel of we iets nieuw uit de grond stampen”, lacht ze. Vandaag trakteerde ze de jongeren voor een laatste keer op een zakje snoep. “Dat was sowieso al een traditie bij mijn vaste klanten de voorbije jaren. Wie een goed rapport had, kreeg snoep maar ze moesten het wel komen tonen natuurlijk.”

Een tijdje terug stapte ook dochter Shari in de zaak. Zij hield zich vooral bezig met belegde broodjes terwijl moeder Myriam de zakken snoep vulde. Vandaag kwamen heel wat jongeren langs om afscheid te nemen. Eline Claus was vanaf dag één vaste klant en ook de sluitingsdag wou ze dan ook niet missen. “Ik zat destijds in mijn eerste middelbaar op Sint-Maarten en kwam hier altijd mijn voorraad energiedrankjes inslaan”, lacht ze. “Volgend jaar in februari zwaai ik af aan de hogeschool. Myriam heeft dus mijn hele schoolcarrière gevolgd.

Giuseppe Selle zit nog op Sint-Maarten en stapte de voorbije jaren bijna dagelijks binnen bij Den Blauwen Tutter. “Ik kom hier altijd violetjes halen”, vertelt hij. “Ik weet niet waarom maar nergens anders smaken die zo lekker als hier.”

Myriam weet waarom. “We verkochten er zoveel van dat ze nooit lang in de rekken lagen.” Nu ligt er nauwelijks nog niets omdat we een uitverkoop hebben gehouden maar we hadden tot voor kort een enorm groot gamma. Muntjes, caramellen, zuurtjes, lolly’s, kauwgom, neusjes, drop, beertjes, dolfijnen, colaatjes, toverballen... in alle kleuren en smaken. We hadden niet alleen de gekende merken zoals maar ook snoepgoed uit grootmoeders tijd. Het was eigenlijk altijd al een droom van mij om ooit zo’n ouderwetse snoepwinkel uit de grond te stampen. Een zaak waar de kinderen zelf een zakje kunnen vullen met de snoepjes van hun keuze. Vooral de ‘blauwe tutters’, het snoepje waarnaar de zaak genoemd is, verkochten erg goed. Nu is het echter tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik ga de scholieren natuurlijk enorm hard missen. Honderden jongeren heb ik zien opgroeien en dat schept natuurlijk een band.”

De scholieren moeten echter niet wanhopen want Den Blauwen Tutter blijft bestaan. “Sofie Van Goethem gaat de zaak overnemen en heropent op 19 augustus. Ze gaat het interieur vernieuwen en ook stoelen en tafeltjes zetten omdat ze iets meer de klemtoon gaat leggen op de belegde broodjes. Maar uiteraard blijft het een snoepwinkel. Zelfs de naam blijft voorlopig behouden. Ik kan dus met een gerust hart mijn geesteskind achterlaten.”