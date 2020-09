Schepen verdedigt project Vogelkerslaan: “Urban villa zorgt ervoor dat de bouwgrond in wijk betaalbaar was” Kristof Pieters

11 september 2020

17u43 0 Melsele Schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) betreurt dat er de voorbije dagen bewust onjuiste informatie verspreidt werd via de sociale media over het woonproject ‘Vogelkerslaan’ in Melsele. “Groen beweert dat kopers misleid zijn maar het is net door deze urban villa toe te laten dat de bouwgrond voor eensgezinswoningen onder de marktprijs verkocht kon worden.”

De Vogelkerslaan is een verkaveling waar de gemeente in participeerde. De verkaveling bestaat uit eengezinswoningen en een ‘urban villa’. Die laatste moet nog gebouwd worden maar een aantal mensen die een bouwgrond kochten protesteert nu tegen het project. Volgens schepen Vlegels stond de oppervlakte en het aantal bouwlagen nochtans in het RUP dat al dateert van 2015. Volgens oppositiepartij Groen werd het RUP aangepast op vraag van de projectontwikkelaar om meer flats te kunnen neerpoten maar dat is volgens Vlegels manifest onjuist. “Twee jaar geleden hebben we de voorwaarden voor de wedstrijdaanbesteding voor de villa appartementen vastgelegd. Binnen het volume mochten tot 20 appartementen gerealiseerd worden en het zijn er uiteindelijk 18. Dit aantal werd vastgelegd na grondige afweging van zowel de betaalbaarheid van de appartementen als het wooncomfort van de toekomstige bewoners. Het RUP is dus nooit gewijzigd. Dit is trouwens een hele procedure. De groene fractie heeft tot slot het dossier in het verleden telkens mee goedgekeurd.”

Vlegels benadrukt dat het net de combinatie van woonvormen is dat maakt dat het opgelegd aantal woningen per ha gehaald wordt. “Bovendien zorgt het villa appartement ervoor dat de prijs van de bouwgrond voor eengezinswoningen onder de marktprijs verkocht kon worden.”