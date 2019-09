Schepen in de clinch met windparkontwikkelaar Storm: “Zonder enig overleg worden plannen voorgelegd aan buurt”



Kristof Pieters

18 september 2019

16u00 0 Beveren Het zit er bovenarms op tussen schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) en windparkontwikkelaar Storm. Die laatste organiseert zonder enig voorafgaand overleg volgende week een informatievergadering rond de plannen voor twee nieuwe windmolens in de Beverse polder.

“Als dit hun manier van werken is, gaan we daar gepast op reageren”, reageert schepen Kegels fors. Hij vindt het ongehoord dat windparkontwikkelaar Storm zonder enig overleg met hemzelf of het college plannen ontvouwt voor een nieuwe reeks windturbines in de polder van Beveren. “We zijn het toevallig te weten gekomen omdat een brief aan de buurtbewoners bij de milieudienst is terecht gekomen”, legt de schepen uit. “Dit is de allereerste keer dat een bedrijf een infovergadering organiseert zonder dat het gemeentebestuur hiervan op de hoogte is.”

Tussen de gemeente Beveren en Storm is de relatie al lang onderkoeld. Beide lagen al een paar keer in een juridisch gevecht met elkaar rond de plannen voor de bouw van drie windmolens in Verrebroek. “Ook daarrond is trouwens nooit enig overleg geweest”, benadrukt Kegels. “Tot tweemaal toe is er een vergunning aangevraagd maar we zijn tot bij de Raad van State getrokken om dit tegen te houden en met succes. Nu gaan ze voor een tweede lijn windmolens aan de zuidkant van de E34. Dat zien we als gemeente helemaal niet zitten. Dit zou betekenen dat heel de Beverse polder vanaf de E34 tot aan de Broekstraat zou ingenomen worden door windmolens.”

Het is de provincie die vergunningen aflevert voor de bouw van windmolens maar de gemeente gaat zich nu al wapenen voor de strijd die volgt. “We gaan contact opnemen met buurgemeente Sint-Gillis-Waas om de krachten te bundelen want ook daar wil Storm windmolens bouwen”, vervolgt Kegels. “We denken verder aan de opmaak van een gemeentelijk windmolenplan. We willen eindelijk zelf eens afbakenen waar er wel en geen windmolens kunnen komen. Veel plaats is er sowieso niet meer. In het havengebied alleen al staan er nu al 63 windmolens en ook langs de E17 en de E34 staat het zo goed als vol. Ik denk dat geen enkele andere gemeente in Vlaanderen al zoveel windturbines op haar grondgebied heeft.”

Het infomoment van Storm vindt plaats in feestzaal L’Amuse in de Glazenleeuwstraat op woensdag 25 september van 16.30 tot 19.30 uur.