Schepen Filip Kegels trotse vader van zoontje Leon Kristof Pieters

14 mei 2020

17u04 3 Beveren Bevers schepen Filip Kegels (N-VA) en zijn partner Eveline Moortgat zijn donderdagochtend de trotse ouders geworden van een eerste kind. Zoon Leon Kegels besloot twee weken vroeger dan voorzien dat het tijd was om de wereld te verkennen. Moeder en kind stellen het goed.

“Hij was uitgerekend op 27 mei, maar de bevalling is eigenlijk bijzonder vlot verlopen”, laat Filip Kegels weten vanuit het Sint-Augustinusziekenhuis. “Leon weegt 2,8 kg en is 48 cm groot, een kerngezonde baby en daar zijn we beide enorm blij mee.”

In coronatijden is er geen bezoek mogelijk aan het kraambed en dat maakt het natuurlijk wel wat moeilijker. “Vooral de naaste familie popelt om Leon te zien, maar we hopen zaterdag of zondag naar huis te kunnen gaan en daar zullen we dan een coronaproof (k)raambezoek organiseren.”

Pijnvrij

Voor het koppel is het kind een welkome beloning tijdens een zware strijd. Bij Filip Kegels werd anderhalf jaar geleden namelijk een tumor gevonden. “Intussen heb ik zeven behandelingen achter de rug met chemo en immunotherapie. De chemo is stopgezet maar de immunotherapie wordt wel nog verder gezet. Het zal nog een lang gevecht zijn, maar momenteel is de ziekte stabiel. De tumor is verkleind van 5 cm tot iets meer dan 1 cm en ik moet geen medicatie meer nemen en ben pijnvrij. Ik kan dus perfect functioneren, niet alleen in mijn job als schepen, maar nu ook als kersvers vader.”