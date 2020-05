Scheldedorp plots overspoeld door motorracers en autotuners: bewoners vragen knip in centrum Kristof Pieters

25 mei 2020

12u56 0 Doel Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen wordt Doel plots overspoeld door honderden motorrijders en autotuners. Afgelopen zondag waren er zo’n duizend bezoekers en een aantal van hen lapt daarbij alle regels aan de laars. De bewoners maken zich terecht zorgen en vragen het gemeentebestuur om enkele straten te knippen zodat er alvast geen blokraces meer kunnen plaatsvinden.



Het fenomeen begon twee weken geleden, niet toevallig op het moment dat mensen zich opnieuw mochten verplaatsen om wat ontspanning te zoeken. “We hebben er geen problemen mee dat mensen hier komen fietsen en wandelen maar zondag was er een echte volkstoeloop”, getuigt Kevin De Mey namens de bewoners van Doel. “Er moeten zo’n duizendtal bezoekers geweest zijn. Het is nog nooit zo druk geweest op een zondag. En de social distancing wordt hier niet echt nageleefd. Doel is blijkbaar een magneet voor wie het beu is de regels te volgen. Dat gevoel van wetteloosheid bestond al langer voor ons dorp maar nu is het hek helemaal van de dam.”

Wachten op ongeval

Het zijn echter vooral de motorracers en autotuners die voor overlast en gevaar zorgen. “Ze komen met grote groepen tegelijk en lappen alle regels aan hun laars”, vervolgt De Mey. “Doel is met zijn stratenpatroon in dambord blijkbaar geknipt om te racen. Er worden hoge snelheden gereden, soms zelfs op één wiel. Het contrast met het begin van de coronacrisis is enorm groot. Acht weken geleden was het hier muisstil en zag je geen kat op straat. Plots is Doel terug een hotspot voor getunede auto’s en motorrijders. De combinatie met de vele wandelaars en fietsers leidt echter tot gevaarlijke situaties. Het is wachten op het eerste ernstige ongeval.”

Stewards machteloos

Volgens de bewoners patrouilleert de politie wel maar zodra de agenten zijn verdwenen, beginnen de problemen opnieuw. “De stewards waren tijdens de coronacrisis afwezig maar het voorbije weekend zijn ze terug aan de slag gegaan”, zegt De Mey. “Ze staan echter machteloos tegen zo’n grote groepen. Ook opmerkingen van bewoners en dagjestoeristen worden gewoon weggelachen. Het hele dorp hangt vol camera’s maar die streamen geen livebeeld naar de politie. Enkel als er zich zwaarwichtige feiten voordoen, komt men de beelden ophalen uit de recorder die ergens geheim staat opgesteld.”

De toevloed van mensen de voorbije twee weken is volgens De Mey ongezien. “We vrezen dan ook het moment dat de grenzen terug opengaan. In het verleden waren het namelijk vooral Nederlanders die hier voor veel overlast zorgden.”

Knip in centrum

Om alvast de lawaaioverlast en verkeersonveiligheid aan te pakken, stellen de bewoners voor om enkele verkeersingrepen te doen. “We denken hierbij aan een ‘knip’ van het centrum met betonblokken zodat er geen blokraces meer kunnen plaatsvinden”, legt De Mey uit. De slagboom op de enige toegangsweg naar Doel kan men enkel openen met de identiteitskaart. “Dat heeft in het verleden wel gewerkt om bijvoorbeeld Nederlanders weg te houden maar wie een geldige identiteitskaart heeft, kan het dorp gewoon binnenrijden. Het zou daarom beter zijn om een zone 30 in te voeren in heel het dorpscentrum en camera’s te plaatsen die op snelheid flitsen.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is op de hoogte van de problemen. “De politie kan echter niet de hele tijd aanwezig zijn om toezicht te doen. We staan alleszins open voor de suggesties die bewoners nu doen. Die voorstellen gaan we zeker voorleggen aan onze verkeersdienst.”