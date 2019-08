Scheepvaartverkeer op Schelde onderbroken voor trekken van hoogspanningskabels Kristof Pieters

23 augustus 2019

17u37 0 Beveren Het scheepvaartverkeer op de Schelde in de haven heeft vandaag een groot deel van de dag volledig stil gelegen. Dat was nodig omdat netwerkbeheerder Elia hoogspanningskabels trekt tussen twee masten die op beide oevers van de Schelde staan.

Een daarvan staat aan de Ketenislaan vlakbij de ingang van de Liefkenshoektunnel. De pylonen maken deel uit van de 49-kilometer lange ‘Mercator-Horta hoogspanningslijn en zijn met 192 meter de hoogste van de Benelux. Dit is nodig omdat grote schepen veilig onder de kabels door moeten kunnen varen. De kabels over de Schelde overspannen bijna een kilometer en het is dus ook een huzarenstukje om de kabels te bevestigen. De Scheepvaartpolitie lag met hun boot op de uitkijk om te beletten dat er alsnog pleziervaart zou doorvaren. Ook de waterbus kon door de stremming de halte aan Fort Liefkenshoek niet bedienen en zelfs de passagiers van een cruiseschip moesten geduld oefenen.