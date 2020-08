Schade van storm Francis blijft beperkt, tiental oproepen voor omgewaaide bomen Kristof Pieters

26 augustus 2020

12u02 0 Waasland De stormdepressie ‘Francis’ die afgelopen nacht en vanochtend over het land trok, heeft gelukkig niet al te veel schade aangericht. De hulpverleningszone Waasland kreeg een tiental oproepen voor omgewaaide bomen en afgebroken takken die de rijbaan versperden.

Dat was onder meer het geval in de Spoorweglaan en de Biestraat in Melsele, de Hogewatergangweg in Vrasene, de Wittingstraat in Stekene en op de Oudeheerweg-Heide in Waasmunster (foto). Schade aan woningen werd nergens gerapporteerd.

In Kemzekedorp in Kemzeke ging een partytent vliegen en kwam tegen enkele wagens terecht. Deze liepen enkele krassen en deuken op. Ook op de Vierschaar in Waasmunster ging een partytent vliegen.

