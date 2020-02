Sandrien werd aan tramterminus twee keer slachtoffer van auto-inbraak op week tijd: “Ik parkeer mijn wagen voortaan wel op andere plaats” Kristof Pieters

28 februari 2020

12u16 0 Melsele Dieven hebben donderdag ingebroken in maar liefst zeven voertuigen die geparkeerd stonden op de park&ride aan de tramterminus in Melsele. Voor Sandrien Van Verre uit Lebbeke was het zelfs de tweede maal op een week tijd. Nochtans kondigde de gemeente, AWV en De Lijn twee jaar geleden al aan dat er 36 camera’s zouden komen. Personeelswissels en een reorganisatie bij De Lijn zorgden echter voor grote vertraging in het dossier.

De park&ride aan de tramterminus in Melsele is al jaren een hotspot voor autodiefstallen en auto-inbraken. De voorbije weken is er opnieuw een piek in het aantal feiten. Donderdag werd er ingebroken in zeven voertuigen. Telkens werd een autoruit ingeslagen. Uit twee auto’s werden de boorddocumenten gestolen. Bij een ander voertuig werden een sleutel en een afstandsbediening van de garagepoort gestolen.

Sandrien Van Verre, een studente uit Lebbeke die op kot zit in Antwerpen, werd al twee keer slachtoffer van een auto-inbraak op een week tijd. “De eerste keer werd de ruit ingeslagen van het achterportier”, vertelt ze. “De dieven hebben toen het handschoenkastje en de middenconsole doorzocht maar niks gestolen. De ruit was intussen voorlopig hersteld met plexiglas. De daders moeten dat gezien hebben maar toch sloegen ze blijkbaar liever ook de ruit van het portier aan de voorkant stuk. Dit keer werden de boorddocumenten meegenomen. Het kost me samen zo’n 700 euro aan herstellingskosten en daarbij komt nog de last om alle documenten opnieuw aan te vragen.” Sandrien vraagt zich af waarom de bewaking van de parking zo erbarmelijk is. “Er hangt geen enkele camera. Men stimuleert mensen om buiten de stadskern te parkeren en over te stappen op het openbaar vervoer maar dan moet je wel je auto veilig kunnen achterlaten. Voor mij was deze parking heel makkelijk want meestal begint de file op de E17 ter hoogte van Melsele. Ik ga het risico echter niet meer nemen. Voortaan parkeer ik me wel op een andere plaats.”

Vertraging opgelopen

De camerabewaking werd nochtans al aangekondigd in mei 2018. Toen sloten gemeente, AWV en De Lijn een samenwerkingsovereenkomst om samen de parking beter te beveiligen. Er komen 36 camera’s die alle hoeken van de parking, de perrons en de fietsenstalling dekken. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) betreurt dan ook dat het allemaal zo lang blijft aanslepen. “Het is De Lijn die de coördinerende rol van het project op zich heeft genomen en ook de aanbestedingsprocedure zou doen. Als gemeente moesten we enkel instaan voor het afleveren van de nodige vergunningen en het plaatsen van signalisatie.”

Camera’s tegen najaar

Volgens preventieambtenaar Yves D’Eer hebben personeelwissels en een reorganisatie bij De Lijn voor veel vertraging gezorgd. “Vorige week is echter opnieuw een ingenieur aangeduid die voor een doorstart moet zorgen. We hopen dat de camera’s in het najaar geplaatst zullen worden. We vinden het uiteraard ook jammer dat het zo lang aansleept want met de Oosterweelwerken is het inderdaad belangrijk dat pendelaars in Melsele overstappen op het openbaar vervoer en hun wagen of fiets er veilig kunnen achterlaten.”

In afwachting van de camera’s adviseert de politie om steeds boorddocumenten mee te nemen en nooit waardevolle voorwerpen achter te laten in de wagen. “Naar aanleiding van de reeks inbraken hebben we aan onze mensen ook gevraagd om de tramterminus extra op te nemen op patrouillerondes”, vult korpschef Leo Mares aan. “Naast de camera’s die De Lijn gaat installeren op de parking zijn we trouwens ook bezig met een dossier voor ANPR-camera’s. Eens dat systeem is uitgerold zal dit dieven eveneens afschrikken.”