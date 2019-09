Salsadansers stellen nieuwste mode voor op Fashion Saturday Kristof Pieters

18 september 2019

17u36 3 Beveren Winkeldorp Beveren heeft haar jaarlijkse Herfst Shoppingweekend in een nieuw kleedje gestoken. De modeshow gaat voortaan op een zaterdag door en werd daarom omgedoopt tot ‘Fashion Saturday’.

“Niet alleen de naam maar ook het concept is aangepast”, zegt Bert De Hertogh, voorzitter van Aangenaam Winkelen. “De nieuwe collectie zal nu deels in salsastijl worden voorgesteld door de Beverse dansgroep Salsensual.” De start wordt om 14 uur op de Grote Markt gegeven door de mascotte Bever en in presentatie van An-Katrien Casselman, de bekende influencer met meer dan 161.000 volgers op haar Instagramkanaal.

Gratis glas cava

Wat wel is gebleven is het aanbieden van een gratis glaasje cava of fruitsap aan de klanten bij een aankoop bij de deelnemende handelaars. “Dit aankoopbedrag, met een maximum van 500 euro, kan de klant ook terugwinnen in geschenkbonnen als hij of zij op de keerzijde van het kasticket naam, telefoonnummer of emailadres invult en dit in de urne steekt op de Grote Markt, Warande of op het Yzerhand”, vult centrummanager Stefaan Provost aan.

Voor de liefhebbers van salsa blijft Salsensual, na de show, doorfeesten tot ’s avonds. De kinderen kunnen zich uitleven op de verschillende springkastelen die verspreid staan in het Winkeldorp.