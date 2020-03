Ruzie in college over aankondiging steunmaatregelen voor lokale handelaars Kristof Pieters

17 maart 2020

16u49 7 Beveren Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) reageert boos op het voorstel van schepen Filip Kegels (N-VA) voor steunmaatregelen voor lokale handelaars. “Er is op dit moment geen enkel voorstel in de aard voorgelegd aan het college, laat staan besproken”, zegt Van de Vijver. Hij beschuldigt de schepen van aankondigingspolitiek tijdens een crisissituatie.

Schepen Filip Kegels kondigde maandag aan dat de gemeente mogelijke steunmaatregelen zou onderzoeken nu de plaatselijke middenstand zo zwaar getroffen is door het coronavirus. Hij opperde dat een tijdelijke vrijstelling van de handelaarsbijdrage of de terrasbelasting onderzocht kon worden.

Burgemeester Marc Van de Vijver reageert boos en verontwaardigd. “In deze voor iedereen moeilijke tijden zijn we er ons als college van bewust dat vele mensen het niet gemakkelijk hebben, waaronder onze lokale handelaars. Wij betreuren dit soort aankondigingspolitiek dat alleen maar tot verwarring leidt. Het is de taak van de federale en Vlaamse overheid om ondersteunende maatregelen uit te werken, wat ondertussen ook al effectief gebeurd is. Te gepasten tijde zullen we bekijken of we binnen de gemeentelijke mogelijkheden met de gemeente iets aanvullends kunnen doen. Ik doe een beroep op iedereen om in deze moeilijke tijden vooral het hoofd koel te houden en de genomen maatregelen strikt op te volgen.”

Volgens schepen Kegels is er echter nooit gezegd dat de gemeente al steunmaatregelen had genomen. “Enkel dat we deze zouden onderzoeken. Heel wat andere steden en gemeenten zijn ons al trouwens voorgegaan. Hasselt neemt voor 600.000 euro ondersteuningsmaatregelen en in Aarschot wordt dit jaar geen terrasbelasting geïnd. Kortrijk geeft een horecapremie van 1.000 euro en marktkramers worden vrijgesteld van standgelden. Ook Lokeren nam intussen steunmaatregelen.”