Rusthuis Boeyé-Van Landeghem preventief in lockdown na twee positieve coronatests Kristof Pieters

17 augustus 2020

20u14 1 Kallo Het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo is preventief in lockdown geplaatst na twee coronabesmettingen. Het gaat om een personeelslid en een bewoner die de afgelopen dagen positief hebben getest op COVID-19.

Het personeelslid werd vorige week opgebeld door de huisarts. Via contact tracing bleek dat de zorgkundige in contact was geweest met iemand die besmet was. Het personeelslid onderging meteen zelf een test die eveneens positief bleek. Ook een bewoner legde vorige week een positieve test af. Zodra Zorgpunt Waasland de resultaten vernam, werd beslist om het rusthuis preventief in lockdown te plaatsen. Het personeelslid moet thuis in quarantaine blijven en de betrokken bewoner is in kamerisolatie geplaatst.

De directie heeft beslist dat voorlopig alle 55 bewoners hetzelfde regime moeten ondergaan. Iedereen moet dus in de kamer blijven. Woensdag zullen ze getest worden, net als alle personeelsleden. Zorgpunt Waasland hoopt tegen donderdag of vrijdag een beter zicht te hebben op de omvang van de besmetting. Tot dan is er ook geen bezoek meer toegelaten in het rusthuis.