Rugstreeppad krijgt duwtje in de rug tijdens paarseizoen Kristof Pieters

04 maart 2020

16u58 0 Beveren Het gaat de goede kant uit voor de Europees beschermde rugstreeppad. De voorbije jaren werden tien amfibiepoelen aangelegd in het Grenspark Groot-Saeftinghe. Dat werd woensdag symbolisch gevierd in Kallo door leerlingen van VBS Wonderwijs. Aan de Kwarikweg beschikken de padden sinds dit jaar over heuse tunnels onder het wegdek om van de ene naar de andere plas te trekken tijdens het paarseizoen.

De rugstreeppad heeft het lang moeilijk gehad in onze contreien. De natuurzones rond de Waaslandhaven zijn één van de weinigen waar die typische soort nog voorkomt. Met Europese steun gingen aantal partners daarom de uitdaging aan om de rugstreeppad een duwtje in de rug te geven. Binnen het Grenspark Groot-Saeftinghe werden tien amfibiepoelen aangelegd voor de koudbloedige diertjes. “Rugstreeppadden zijn namelijk kieskeurig”, weet boswachter Bram Vereecken. “Ze leven in zandrijke gebieden, zoals heide of duinen, waar ze zich makkelijk kunnen ingraven. Ooit was hier in onze regio een langgerekte zandrug maar van dat typisch landschap blijft niet veel meer over. Daarom dat we ze een handje moeten helpen met het uitgraven van poelen.”

“Bij de aanleg van de Waaslandhaven is er hier veel zand opgespoten. Vanuit het havengebied zijn ze zich komen vestigen in de Doelpolder Noord en Prosperpolder Zuid en Noord”, vult Johan Baetens van Natuurpunt aan. In die polders stroomt binnenkort regelmatig brak Scheldewater. “Daar houdt de rugstreeppad niet van, want met zijn korte pootjes is het geen fantastische zwemmer”, weet Lauren Vanden Abeele van het Agentschap voor Natuur en Bos coördineert. “Vandaar dat we de meeste poelen achter de dijk van Ouden Doel inrichtten. Dat is niet ver van waar ze nu leven. Twee andere poelen liggen achter de dijk aan de Hedwigepolder.

Het Agentschap Natuur en Bos groef de poelen eerst lichtjes uit, zodat ze een kom vormen waar regenwater in kan staan. Daarna vulde de aannemer ze met los zand en legde lage heuvels aan met de uitgegraven kleigrond. De poelen zijn ook belangrijk voor het nogal aparte paargedrag van de geelgestreepte kikvorsachtige. “In de paartijd blijven ze in de buurt van hun overwinterplaats”, vervolgt Baetens. “De mannetjes gaan rond ondiepe plassen, die snel opwarmen, zitten. Daar ‘roepen’ ze om vrouwtjes te lokken. Ze doen dus niet mee aan de paddentrek.” De rugstreeppad reproduceert zich trouwens goed. Gedurende de paartijd telden de vrijwilligers van Natuurpunt in 2019 maar liefst 1137 roepende mannetjes. Dat waren er meer dan vorige jaren.

Paddentunnels

Andere amfibieën, die binnenkort uit hun winterslaap ontwaken, zullen eveneens naar de poelen. Om hen te beschermen op deze trektocht heeft het Havenbedrijf recent heuse paddentunnels aangelegd onder de Kwarikweg. “De resultaten van deze investering gaan we pas tegen de zomer kennen maar we hebben intussen wel al camera’s geplaatst in de tunnel”, zegt boswachter Bram. “In het verleden vielen hier vaak slachtoffers onder de padden door het voorbijrazende havenverkeer. We hebben nog wel een klein stukje moeten voorzien van de traditionele schermen maar de tunnels zijn natuurlijk beter. De amfibieën moeten hierdoor niet langer in ingegraven emmers worden opgevangen.”