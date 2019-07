Rudy Jones staat 45 jaar op de planken en viert dit met andere ‘Jones’-artiesten Kristof Pieters

05 juli 2019

12u49 4 Beveren Charmezanger Rudy Jones staat 45 jaar op de planken. Hij viert dit zaterdag met de voorstelling van zijn 20ste full cd, maar ook met een wel erg bijzonder show waarbij er enkel artiesten op het podium staan die eveneens de naam ‘Jones’ dragen.

Rudy Verbeke startte zijn muzikale carrière in 1974. Samen met zijn intussen overleden broer Roland vormde hij het orkestje The Brothers. “Ik was amper negen jaar maar we speelden toen al op heel wat kermissen en in cafés. We zijn daarna elk onze eigen weg opgegaan. Op mijn 25ste nam ik mijn eerste single ‘Weekend’ op onder de naam Rudy Jones.”

Rudy kan na 45 jaar indrukwekkende cijfers voorleggen. “Ik heb momenteel al 246 nummers opgenomen op cd”, lacht hij. “Dit weekend breng ik trouwens mijn 20ste full cd uit naar aanleiding van dit jubileum. Het is maar weinig andere artiesten gegeven dat ze zoveel platen kunnen maken. Dat heb ik vooral te danken aan een trouwe schare fans maar ook aan de vele boekingen die ik nog altijd krijg. Ik heb in mijn carrière nooit op veel steun moeten rekenen van radio en al zeker niet van televisie maar toch komen ze nog steeds aankloppen voor concerten.”

Rudy stond de voorbije 45 jaar op de meest uiteenlopende locaties. “Van een minipodium in een café tot in een voetbalstadion voor 15.000 mensen. Ik heb het allemaal wel al eens meegemaakt. De organisatoren weten dat ze waar voor hun geld krijgen bij mij. In de showbizz hebben grotere namen het veel moeilijker want een concert moet natuurlijk rendabel zijn. Ik werk aan een betaalbare prijs. Jaloers op de grote vedetten ben ik zeker niet. Ik sta elk weekend wel ergens op de planken en dat kan lang niet iedereen zeggen.”

Jones-avond

Zijn jubileum viert hij zaterdag 6 juli in een uitverkochte parochiezaal in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. “Daar stel ik mijn 20ste plaat voor met Nederlandstalige nummers. Er staan zowel covers als eigen werk op.” Rudy zal echter niet alleen op het podium staan. “Ik heb er namelijk een ‘Jones’-avond van gemaakt”, lacht hij. “Het leek me wel een leuk idee om iedereen bijeen te krijgen die ook Jones als artiestennaam dragen. Ik heb er uiteindelijk twee gevonden in Vlaanderen: Nicky Jones en Luc Jones. Toen ik hen contacteerde, hebben ze meteen toegezegd. Mijn artiestennaam is eigenlijk geïnspireerd op Tom Jones die ik in mijn beginjaren coverde. Omdat ik een Nederlandstalige versie bracht, heb ik mijn eigen voornaam behouden en er Jones aan toegevoegd. Later heb ik ontdekt dat er nog een andere artiest bestaat met de naam Rudy Jones maar dat is een zwarte Nederlandse rapper. We zitten dus niet meteen in elkaars vaarwater”, lacht Rudy.

Aan stoppen denkt de charmezanger nog niet. “Mijn volgende streefdoel ligt al vast. Als de gezondheid het toelaat, wil ik graag ook nog mijn vijftigste jubileum vieren op het podium en hopelijk staat de teller tegen die tijd op 25 full cd’s.”