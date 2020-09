Ruben Apers pakt brons op Memorial Igor Decraene Erik Vandeweyer

07 september 2020

13u58 0 Beveren Hij ging voor goud, maar uiteindelijk zette Ruben Apers toch een mooie prestatie neer in de Nationale Testtijdrit Memorial Igor Decraene. De Melselenaar klokte de derde tijd en mocht dus mee het podium op. Apers bevestigde in de straten van Waregem alvast zijn uitstekende conditie.

De overwinning in de Memorial Igor Decraene ging naar Sébastien Grignard. Hij was over 31,8 kilometer 49 seconden (!) sneller dan Loran Cassaert. Die was op zijn beurt drie tienden van een seconde sneller dan Ruben Apers. Opmerkelijk detail: de top vijf bestond volledig uit renners van Lotto-Soudal U23.

Ruben Apers was eerlijk in zijn analyse. “Ik was inderdaad naar Waregem afgezakt om te winnen. Op de zege van Sébastien Grignard kan ik weinig aanmerken. Wie bijna één minuut sneller is, rijdt gewoon outstanding. De tweede plaats had ik wel kunnen opeisen. Het verschil met Cassaert was minimaal. Onderweg werd ik even opgehouden door een ingehaalde voorganger. Dat detail kostte me de tweede stek. Anderzijds kan ik veel positieve punten onthouden. Ik heb mijn chronorace goed ingedeeld. In de eerste ronde heb ik er onmiddellijk een ‘patat’ op gegeven. Vorige maand werkte ik een tijdrit af in Zolder. Toen constateerde ik dat ik te traag gestart was. Nu kon ik het hoge tempo goed aanhouden.”

Corona

Ondanks de coronaperikelen is Ruben Apers tevreden over zijn programma. “Natuurlijk is het allemaal wat behelpen, maar ik besef dat ik toch niet echt mag klagen. De ploegleiding doet echt haar best om iedereen zo vaak mogelijk aan de start van een wedstrijd te krijgen. Sommige renners hebben in de maand augustus één koers gereden. Ik heb eerst in Frankrijk kunnen strijden. Daar behaalde ik mijn eerste overwinning van het seizoen na een solo van ruim twintig kilometer. Dat was een opsteker. Nadien volgde een rittenwedstrijd in Polen. In die vijfdaagse strandde ik op de tiende plaats.”

Ook de komende weken heeft Ruben Apers nog enkele leuke uitdagingen in het vooruitzicht. “De komende dagen werk ik opnieuw een meerdaagse in Polen af. Nadien is er al zeker een koers in Vresse die door Belgian Cycling wordt georganiseerd. Wellicht komt daar links of rechts nog een wedstrijd bij. In oktober volgen dan nog twee kampioenschappen. Het kampioenschap op de weg in Lokeren spreekt me aan, omdat het dicht bij huis is. Het BK tijdrijden in Borlo wordt de afsluiter. Het parcours daar is genoegzaam gekend.”