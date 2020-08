Rookschade na keukenbrand door vergeten pot op fornuis Kristof Pieters

26 augustus 2020

18u05 0 Beveren In een appartementencomplex aan de Bijlstraat in Beveren heeft woensdagmiddag een brandje gewoed in een gemeenschappelijke keuken. De brand werd veroorzaakt door een vergeten pot op het fornuis.

Dit ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. De brandweerposten van Beveren, Melsele en Sint-Niklaas snelden ter plaatse en hadden de beperkte brand al vlug onder controle. De rook had zich wel verspreid in een aantal ruimten en gangen van het gebouw waardoor er grondig verlucht moest worden. Een bewoner liep een lichte rookintoxicatie op en werd ter plaatse verzorgd. Hoewel het maar een kleine brand betrof, was er wel flink wat roetschade. Tijdens de interventie was de Bijlstraat tijdelijk afgesloten voor het verkeer.