Rookpluim boven haven zorgt voor ongeruste telefoontjes bij hulpdiensten Kristof Pieters

31 augustus 2019

19u58 12 Beveren Zowel de Hulpverleningszone Waasland als de Brandweerzone Antwerpen kregen zaterdagnamiddag meerdere telefoontjes van verontruste mensen die een zwarte rookpluim zagen boven de haven. Ze dachten allen dat er in de haven ergens een zware brand was uitgebroken, maar het bleek te gaan om hevige affakkelingen bij zowel het bedrijf BASF op de Antwerpse rechteroever als Borealis in Kallo. Ook vandaag zijn er nog problemen.

Door een storing in de productieprocessen bij beide bedrijven trad er een noodprocedure in werking waardoor er afgefakkeld moest worden. Daarbij steeg er een tijdlang een gitzwarte rookpluim op die van kilometers ver te zien was. Op sociale media circuleerden al snel heel wat foto’s van de onheilspellende rookpluim en ook heel wat verontwaardigde reacties. Gelukkig dreef de rookpluim weg van bewoond gebied waardoor er niemand hinder ondervond.

Bij BASF was de affakkeling het meest zichtbaar. Het bedrijf heeft zich intussen verontschuldigt bij omwonenden. Het fakkelen kan licht- en geluidhinder veroorzaken en kan tot 24 uur lang aanhouden. “Fakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij een storing of onderhoud”, klinkt het bij het bedrijf. “Het is nodig om de procesgassen op een veilige en milieuverantwoorde manier te evacueren uit de installatie. Het verbranden van de gassen via een fakkel voorkomt dat er schadelijke stoffen in de atmosfeer en het milieu belanden. Bij het fakkelen wordt stoom toegevoegd om een zo goed mogelijke verbranding te waarborgen en roetvorming te vermijden. Na de verbranding blijft enkel CO2 en water over. Het proces is veilig, maar brengt dus wel hinder met zich mee.”

Toch riep het bedrijf op om ramen en deuren preventief gesloten te houden zolang de rookhinder zichtbaar was. Zaterdagavond was de situatie onder controle en toonden metingen aan dat de situatie volledig veilig was.

Zondag deden zich opnieuw problemen voor, dit keer bij Borealis in Kallo. Daar moest zaterdag ook al gefakkeld worden door een storing in het productieproces. Zondagochtend braakte de fakkel van het bedrijf terug een gitzwarte rookpluim uit. “En dit keer drijft de rook naar het dorp en niet naar de haven”, klaagt de familie Van Puyvelde uit Kallo. “Dat het oom een noodprocedure gaat, begrijpen we maar het is toch wel vreemd dat die calamiteiten altijd in het weekend plaatsvinden.”