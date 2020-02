Roofingbrand na dakwerken in Sint-Elisabethstraat Kristof Pieters

11 februari 2020

16u53 2 Beveren De brandweer moest dinsdag rond 14.30 uur uitrukken voor een dakbrand in de Sint-Elisabethstraat in Melsele.

Een aannemer had kort voordien roofingwerken uitgevoerd. De eigenaar stelde even later vast dat het dak vuur had gevat. Hij kon zelf de brand al grotendeels blussen met een tuinslang nog voor de hulpdiensten arriveerden. Niemand raakte gewond.