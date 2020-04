Ronde tegen Corona: Beveren, bedankt voor jullie massale steun aan onze hulpverleners en helden! Kristof Pieters

05 april 2020

13u40 4 Beveren Vandaag vliegen HLN en VTM samen met alle Vlamingen De Ronde tegen Corona en die passeerde ook langs Beveren. Wij ontvingen een massa inzendingen. Jullie zijn allemaal ge-wel-dig bedankt! Hier alvast een greep uit het enorme aanbod.

Heeft onze helikopter jullie gemist? Bezorg ons dan in elke geval een video en foto van hoe je tuin of terras versierd is. Voor elke gemeente hebben wij een galerij waar jouw warme boodschap tussen staat te blinken voor meer dan 2,5 miljoen dagelijkse bezoekers van onze website. Een overzicht van de beelden uit Beveren kan men bekijken op: https://ronde.hln.be/wall?township=Beveren