Roemeense vrachtwagenchauffeur negeert meermaals verbodsborden en rijdt zich hopeloos vast op brug Kristof Pieters

31 januari 2020

14u09 0 Kallo Het sluipverkeer van vrachtwagens door de dorpskern van Kallo is al jaren een probleem maar een Roemeense trucker maakte het vrijdagochtend wel erg bont. De man negeerde zowat alle mogelijke verbodsborden om zich uiteindelijk vast te rijden op een smal bruggetje. Tot overmaat van ramp sloegen beide brandstoftanks lek en stroomde een aanzienlijke hoeveelheid diesel in het veld naast de weg.

De Roemeense trucker was geladen met 24 ton papier en was op weg naar de firma Van Moer in de haven. Zoals wel vaker gebeurt, volgde ook deze vrachtwagenchauffeur blindelings zijn gps langs de kortste route: dwars door de dorpskern van Kallo. De trucker negeerde daarbij wel zowat alle mogelijke verbodsborden die er bestaan. Op het viaduct van de E34 staan verschillende borden die de toegang verbieden voor zwaar verkeer. Trucks moeten immers de R2 nemen naar de haven. De man bleef echter halsstarrig zijn gps volgen maar in de Fabriekstraat kon hij niet verder omdat de straat volledig opgebroken is door wegenwerken. Hij reed dan maar de Beversedijk op. Ook hier negeerde hij meermaals verbodsborden. Ter hoogte van een smal bruggetje richting Vitsweg staat duidelijk gesignaleerd dat de brug enkel toegankelijk is voor voertuigen van minder dan 3 ton én dat er ook geen voertuigen door kunnen van meer dan 2,5 meter breed. De man besloot het er toch op te wagen maar ver kwam hij niet. Hij reed zich hopeloos vast tussen de twee betonnen muurtjes van de brug.

Zijn truck liep langs beide kanten schade op. Beide brandstoftanks sloegen lek en er stroomde een aanzienlijke hoeveelheid diesel weg in het veld naast de weg. De brandweer moest ter plaatse komen om de gelekte diesel op te kuisen en de resterende brandstof in de tanks over te pompen. De chauffeur was op weg naar de firma Van Moer met 24 ton papier op rol. Om de vrachtwagen te kunnen takelen moest de lading eerst overgeladen worden. Er kwam een speciale heftruck ter plaatse om de rollen van 2 ton stuk van de oplegger te tillen. Pas daarna kon het voertuig zelf weggesleept worden. De Roemeen wacht nog een gepeperde factuur. Hij zal namelijk zelf moeten opdraaien voor de takelkosten en de kosten van die brandweerinterventie. Daarnaast mag hij zich ook verwachten aan een reeks pv’s voor het negeren van meerdere verbodsborden.

Het sluipverkeer door Kallo is al lang een groot probleem. Na de heraanleg van de Fabriekstraat zal er wel trajectcontrole geïnstalleerd worden. Om het verkeer te ontmoedigen komt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur over het hele traject door Kallo. Wie sneller rijdt, krijgt een boete. Als er geen tijdswinst meer gemaakt kan worden via het dorpscentrum, zullen er in de toekomst hopelijk meer voertuigen de route kiezen via de R2.