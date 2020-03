Rode loper, krasloten en een rad van fortuin: handelaars Yzerhand bedanken klanten die modder trotseren Kristof Pieters

10 maart 2020

12u38 5 Beveren De handelaars van het Yzerhand zijn een opvallende campagne gestart om hun klanten te bedanken als ze de moeite doen om de modder te trotseren. Het zijn immers barre tijden voor de middenstand. Door de wegenwerken zijn de winkels moeilijk bereikbaar en de weersomstandigheden zitten ook al niet mee.

De campagne is een initiatief van de gemeente Beveren in samenwerking met de handelaars van het Yzerhand. Iedereen die komt shoppen bij een handelszaak op het Yzerhand krijgt een kraslot en maakt daarmee kans op een mooie prijs. “We willen hiermee de handelaars een hart onder de riem steken tijdens de werken”, zegt schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA). “De actie loopt nog tot eind juni. Tegen die tijd moet het ergste leed geleden zijn. We beseffen dat dit een bijzonder moeilijke periode is. Het Yzerhand zit vrij ingesloten tussen de reeds verkeersluwe Vrasenestraat en de Ciamberlanidreef die ook wordt heraangelegd. Er zijn dus weinig alternatieve routes mogelijk. In samenspraak met de aannemer proberen we natuurlijk de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo is de parking van het Gildenhuis al terug bereikbaar terwijl de werken in de Ciamberlanidreef nog volop bezig zijn.”

Om de klanten wat te geleiden door de werf, werd een rode loper uitgerold over de modder. Elektrozaak De Munck pakt zelf uit met een eigen ‘vuile voeten-actie’. “We hebben een rad van fortuin geplaatst”, zegt zaakvoerder Geert De Munck. “Wie iets aankoopt, mag een draai aan het rad geven en bij winst iets kiezen uit een goedgevulde prijzentafel. We maken geen enkel onderscheid. Zowel de klant die een pak stofzuigerzakken komt kopen als wie een wasmachine bestelt, mag zijn kans wagen. We willen hiermee duidelijk maken dat we het erg appreciëren als mensen de moeite doen om nog tot hier te komen.”

Net als bij de andere handelaars zag ook De Munck de omzet dalen door de wegenwerken. “Maar bij ons is de impact wel minder groot dan bij de supermarkt, bakker of vishandel”, geeft Geert De Munck toe. “Voor een grotere aankoop doen mensen nog net iets meer moeite maar voor de dagdagelijkse inkopen is niet iedereen bereid om de wegenwerken te trotseren. De solidariteit onder de handelaars is wel groot. De campagne met de kraslotjes is hier een mooi voorbeeld van. We kunnen de steun trouwens gebruiken. De laatste twee weken is er veel regen gevallen en heeft de aannemer slechts vijf dagen kunnen werken. We tellen nu vooral af naar het bouwverlof. Dan moeten we in principe terug vlot bereikbaar zijn. Zelf heb ik eigenlijk meer schrik van de invoering van éénrichtingsverkeer na de werken. Het is afwachten wat het effect hiervan zal zijn. Het eindresultaat zal gelukkig wel mooi zijn. De bedoeling is immers dat het Yzerhand meer aansluiting krijgt bij de rest van het winkelcentrum en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”