Rode Kruis organiseert jobdag voor medewerkers in toekomstig opvangcentrum Kristof Pieters

16 december 2019

16u41 8 Beveren Het Rode Kruis gaat op zoek naar een aantal medewerkers voor het nieuwe noodopvangcentrum in het voormalig belastingskantoor in Beveren. Daarvoor wordt op dinsdag 14 januari een jobdag georganiseerd in de kantoren van het Rode Kruis in Mechelen.

De verbouwingswerken zijn aan de vroegere kantoren van de FOD Financiën zijn intussen in volle gang. Momenteel worden de kantoren omgebouwd tot kamers en wordt er sanitair geïnstalleerd. Het Rode Kruis plant het opvangcentrum begin februari te openen. Het noodopvangcentrum moet een tijdelijke thuis bieden aan zo’n 120 asielzoekers. “Ondertussen gaan we op zoek naar gemotiveerde collega’s om samen de goede werking van het opvangcentrum te waarborgen”, klinkt het. “Naast een centrummanager en een adjunct is men op zoek naar begeleiders, zowel voor overdag als ’s nachts, een klusjesman, een financieel-administratief medewerker, een logistiek medewerker, een begeleider met focus op integratie en een medisch begeleider. In samenwerking met VDAB wordt hiervoor een selectiedag gehouden op dinsdag 14 januari de kantoren van het Rode Kruis in Mechelen.

Meer info: https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/kalender/jobdag-voor-noodopvangcentrum-in-beveren/