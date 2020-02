Rioolkolken vergeten? Toch niet, aannemer past andere techniek toe Kristof Pieters

12 februari 2020

13u49 0 Beveren Op sociale media is heel wat ongerustheid ontstaan over de werken in de Ciamberlanidreef in Beveren. Opmerkzame voorbijgangers stelden vast dat de straat al een eerste laag asfalt kreeg maar dat er nergens straatkolken te bespeuren waren. Schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V) stelt gerust: “Het gaat hier niet om een blunder maar wel om een andere techniek om sneller te kunnen werken.”

De wegen- en rioleringswerken in de Ciamberlanidreef zijn al goed gevorderd. Bewoners moeten dus geen schrik hebben dat de aannemer het wegdek opnieuw moet opbreken om de rioolputjes te steken. “De aannemer heeft een andere techniek toegepast die sneller is”, legt de schepen uit. “De betonnen kantstroken worden met een machine in één beweging gegoten. Pas nadien worden de straatkolken eruit geboord. Op deze manier wordt veel tijd gewonnen. Anders zou men aan elke straatkolk eerst bekisting moeten maken waarrond het beton wordt gegoten.” Er zullen sowieso minder kolken geplaatst worden dan normaal. “Omdat de parkeerstroken in het midden van de straat worden aangelegd in waterdoorlatende materialen”, zegt Van Roeyen nog.

Er klinkt bij een aantal handelaars wel gemor over de gewijzigde timing van de verschillende fasen. “Ook dit is om tijdswinst te maken. Ter hoogte van de Bankwegel zit blijkbaar een gasleiding in de weg voor de riolering. Daar kan men enkel aan werken als de temperatuur voldoende hoog is. Om ervoor te zorgen dat de duurtijd van de werken zeker niet langer wordt, is de aannemer daarom al begonnen in het stuk Yzerhand richting Donkvijverstraat. Volgende week zou het kruispunt echter al klaar moeten zijn en voorzien van een tijdelijke asfaltverharding.”